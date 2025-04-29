جدول مواعيد مباريات الدوري السعودي شهر مايو 2025: متى سيقابل الفتح الشباب ؟

لكل متابعي وعشاق متابعة كرة القدم في المملكة، نوضح لكم جدول مواعيد مباريات الدوري السعودي شهر مايو 2025 في نقاط مبسطة توضح مواعيد مختلف الفرق بالأيام والساعة، لذلك إن كنت مهتمًا بمعرفة متى سيقابل فريق الفتح فريق الشباب ؟ فالإجابة في هذا التقرير، كافة التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

جدول مواعيد مباريات الدوري السعودي

جدول مواعيد مباريات الدوري السعودي لشهر مايو القادم كما هو موضح في النقاط التالية:

يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025:

فريق الأخدود ضد فريق الوحدة في الساعة 7:00 مساءًا.

فريق الرياض ضد فريق العروبة في الساعة 7:00 مساءًا.

فريق الفتح ضد فريق الشباب في الساعة 9:00 مساءًا.

يوم الجمعة الموافق 2 مايو 2025:

فريق الاتفاق ضد فريق الخليج في الساعة 6:50 مساءًا.

فريق الفيحاء ضد فريق ضمك في الساعة 7:05 مساءًا.

فريق القادسية ضد فريق الخلود في الساعة 9:00 مساءًا.

يوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025:

فريق الرائد ضد فريق الهلال في الساعة 7:15 مساءًا.

فريق الأهلي ضد فريق التعاون في الساعة 7:25 مساءًا.

فريق النصر ضد فريق الاتحاد في الساعة 9:00 مساءًا.

يوم السبت الموافق 10 مايو 2025:

فريق الخلود ضد فريق الاتفاق في الساعة 7:20 مساءًا.

فريق الوحدة ضد فريق الفتح في الساعة 7:25 مساءًا.

فريق الخليج ضد فريق الرياض في الساعة 9:00 مساءًا.

يوم الأحد الموافق 11 مايو 2025:

فريق الشباب ضد فريق الأهلي في الساعة 7:05 مساءًا.

فريق ضمك ضد فريق الرائد في الساعة 7:10 مساءًا.

فريق التعاون ضد فريق القادسية في الساعة 7:15 مساءًا.

فريق الاتحاد ضد فريق الفيحاء في الساعة 9:00 مساءًا.

يوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025:

فريق الهلال ضد فريق العروبة في الساعة 7:05 مساءًا.

فريق الأخدود ضد فريق النصر في الساعة 9:00 مساءًا.

نصائح هامة حول حضور مباريات الدوري السعودي

إليك بعض النصائح الهامة التي يجب عليك وضعها في بالك دومًا: