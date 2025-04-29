موعد مبارة فريق الخلود والوحدة في الدوري السعودي وترتيب الهدافين آخر تحديث

ضمن نشرتنا حول أخبار الرياضة نوضح موعد مبارة فريق الخلود والوحدة في الدوري السعودي ضمن جولات شهر مايو 2025، حيث سنوضح معلومات حول المباراة وسنضيف فقرة مخصصة حول ترتيب هدافين الدوري وكذلك ترتيب الدوري السعودي آخر تحديث، لذلك إن كنت تبحث عن موعد مبارة فريق الخلود والوحدة فأنت في المكان الصحيح في موقعنا مصر 365.

موعد مبارة فريق الخلود والوحدة

موعد مبارة فريق الخلود والوحدة هو الخميس الموافق 1 مايو 2025 في تمام الساعة 7 مساءًا في الجولة 30 في مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، كما هناك عدد من المباريات في نفس هذا اليوم مثل فريق الرياض ضد فريق العروبة في الساعة 7:00 مساءًا، وفريق الفتح ضد فريق الشباب في الساعة 9:00 مساءًا.

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ترتيب هدافين الدوري السعودي

المركز الأولي كريستيانو رونالدو بعدد 23 هدف.

المركز الثاني عبدالرزاق حمدالله بعدد 19 هدف.

المركز الثاني كذلك إيفان توني بعدد 19 هدف.

المركز الثالث كريم بنزيما بعدد 18 هدف.

المركز الرابع خوليان كينيونيس بعدد 17 هدف.

المركز الرابع اللاعب ماركوس ليوناردو بعدد 17 هدف.

المركز الخامس ميتروفيتش بعدد 14 هدف.

المركز السادس جورج نكودو بترتيب 13 هدف.

المركز السادس ميزياني ماوليدا بترتيب 13 هدف.

جدول ترتيب الدوري السعودي

نسرد جدول ترتيب الفرق في الدوري السعودي قبل جولة شهر مايو 2025 كما هو موضح كالتالي:

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقي +/- فرق نقاط 1 فريق الاتحاد 29 21 5 3 5 30 : 66 36 68 2 فريق الهلال 29 19 5 5 5 34 : 79 45 62 3 فريق النصر 29 18 6 5 5 33 : 62 29 60 4 فريق الأهلي 29 18 4 7 5 29 : 60 31 58 5 فريق القادسية 29 17 5 7 5 26 : 42 16 56 6 فريق الشباب 29 15 6 8 5 33 : 54 21 51 7 فريق التعاون 29 11 8 10 5 30 : 34 4 41 8 فريق الاتفاق 29 11 7 11 5 41 : 37 -4 40 9 فريق الرياض 29 9 8 12 5 40 : 30 -10 35 10 فريق الخليج 29 9 7 13 5 47 : 34 -13 34 11 فريق ضمك 29 8 7 14 5 46 : 35 -11 31 12 فريق الخلود 29 9 4 16 5 55 : 35 -20 31 13 فريق الفتح 29 8 6 15 5 53 : 37 -16 30 14 فريق الفيحاء 29 6 12 11 5 41 : 23 -18 30 15 فريق الأخدود 29 7 7 15 5 41 : 28 -13 28 16 فريق العروبة 29 8 3 18 5 59 : 24 -35 27 17 فريق الوحدة 29 7 5 17 5 60 : 36 -24 26 18 فريق الرائد 29 6 3 20 5 54 : 36 -18 21

جدول مباريات الدوري السعودي

يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025:

فريق الأخدود ضد فريق الوحدة في الساعة 7:00 مساءًا.

فريق الرياض ضد فريق العروبة في الساعة 7:00 مساءًا.

فريق الفتح ضد فريق الشباب في الساعة 9:00 مساءًا.

يوم الجمعة الموافق 2 مايو 2025:

فريق الاتفاق ضد فريق الخليج في الساعة 6:50 مساءًا.

فريق الفيحاء ضد فريق ضمك في الساعة 7:05 مساءًا.

فريق القادسية ضد فريق الخلود في الساعة 9:00 مساءًا.

يوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025:

فريق الرائد ضد فريق الهلال في الساعة 7:15 مساءًا.

فريق الأهلي ضد فريق التعاون في الساعة 7:25 مساءًا.

فريق النصر ضد فريق الاتحاد في الساعة 9:00 مساءًا.

يوم السبت الموافق 10 مايو 2025:

فريق الخلود ضد فريق الاتفاق في الساعة 7:20 مساءًا.

فريق الوحدة ضد فريق الفتح في الساعة 7:25 مساءًا.

فريق الخليج ضد فريق الرياض في الساعة 9:00 مساءًا.

يوم الأحد الموافق 11 مايو 2025:

فريق الشباب ضد فريق الأهلي في الساعة 7:05 مساءًا.

فريق ضمك ضد فريق الرائد في الساعة 7:10 مساءًا.

فريق التعاون ضد فريق القادسية في الساعة 7:15 مساءًا.

فريق الاتحاد ضد فريق الفيحاء في الساعة 9:00 مساءًا.

يوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025:

فريق الهلال ضد فريق العروبة في الساعة 7:05 مساءًا.

فريق الأخدود ضد فريق النصر في الساعة 9:00 مساءًا.

في النهاية يجب علينا أن ننوه على ضرورة معرفة أن كرة القدم مهما كانت رياضة ترفيهية فهي ليست أهم من صلاتك وعبادتك، لذلك عليك أن تنتبه لهذا الأمر ولا تجعل الأولوية لمجرد لعبة على العبادة، ويجب عليك أن تنتبه إلى التعصب فالخاسر الوحيد فيه هو أنت.