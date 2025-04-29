ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5411 للشراء في تحديث 03:45 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 29 أبريل الساعة 3:45 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 5440 جنيهًا للبيع و5411 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5429 جنيهًا للبيع و5406 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4987 جنيهًا للبيع و4960 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4976 جنيهًا للبيع و 4955 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4760 جنيهًا للبيع و4735 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4750 جنيهًا للبيع و4730 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 4080 جنيهًا للبيع و4059 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4071 جنيهًا للبيع و4054 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 3173 جنيهًا للبيع و3157 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3167 جنيهًا للبيع و3153 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2720 جنيهًا للبيع و2706 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الاونصة ليسجل 169203 جنيهًا للبيع و168314 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 177 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 38080 جنيهًا للبيع و37880 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 38000 جنيهًا للبيع و37840 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 29 أبريل الساعة 3:45 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4735 جنيه للشراء، وللبيع 4760 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23675 جنيه للشراء، وللبيع 23800 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47350 جنيه للشراء، وللبيع 47600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118375 جنيه للشراء، وللبيع 119000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 236750 جنيه للشراء، وللبيع 238000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 473500 جنيه للشراء، وللبيع 476000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 710250 جنيه للشراء، وللبيع 714000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 947000 جنيه للشراء، وللبيع 952000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1183750 جنيه للشراء، وللبيع 1190000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.