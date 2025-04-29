تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5406 للشراء في تحديث 04:10 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 29 أبريل الساعة 4:10 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5429 جنيهًا للبيع و5406 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5440 جنيهًا للبيع و5411 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 4976 جنيهًا للبيع و4955 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4987 جنيهًا للبيع و4960 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4750 جنيهًا للبيع و4730 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4760 جنيهًا للبيع و4735 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 4071 جنيهًا للبيع و4054 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 14 ليسجل 3167 جنيهًا للبيع و3153 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2714 جنيهًا للبيع و2703 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2720 جنيهًا للبيع و2706 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 168848 جنيهًا للبيع و168137 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 177 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 169203 جنيهًا للبيع و 168314 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 38000 جنيهًا للبيع و37840 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 38080 جنيهًا للبيع و37880 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 3313.33 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3308.3 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 29 أبريل الساعة 4:10 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4730 جنيه للشراء، وللبيع 4750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23650 جنيه للشراء، وللبيع 23750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47300 جنيه للشراء، وللبيع 47500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118250 جنيه للشراء، وللبيع 118750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 236500 جنيه للشراء، وللبيع 237500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 473000 جنيه للشراء، وللبيع 475000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 709500 جنيه للشراء، وللبيع 712500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 946000 جنيه للشراء، وللبيع 950000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1182500 جنيه للشراء، وللبيع 1187500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.