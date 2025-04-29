ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5423 للشراء في تحديث 04:50 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 29 أبريل الساعة 4:50 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5451 جنيهًا للبيع و5423 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5440 جنيهًا للبيع و 5417 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4997 جنيهًا للبيع و4971 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4987 جنيهًا للبيع و4966 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4770 جنيهًا للبيع و4745 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4760 جنيهًا للبيع و4740 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 4089 جنيهًا للبيع و4067 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4080 جنيهًا للبيع و4063 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3180 جنيهًا للبيع و3163 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2726 جنيهًا للبيع و2711 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 2 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 169559 جنيهًا للبيع و168670 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 169203 جنيهًا للبيع و168492 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 38160 جنيهًا للبيع و37960 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 38080 جنيهًا للبيع و 37920 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 29 أبريل الساعة 4:50 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4745 جنيه للشراء، وللبيع 4770 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23725 جنيه للشراء، وللبيع 23850 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47450 جنيه للشراء، وللبيع 47700 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 118625 جنيه للشراء، وللبيع 119250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 237250 جنيه للشراء، وللبيع 238500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 474500 جنيه للشراء، وللبيع 477000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 711750 جنيه للشراء، وللبيع 715500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 949000 جنيه للشراء، وللبيع 954000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1186250 جنيه للشراء، وللبيع 1192500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.