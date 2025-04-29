ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5417 للشراء في تحديث 05:35 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 29 أبريل الساعة 5:35 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 5446 جنيهًا للبيع و5417 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 11 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5429 جنيهًا للبيع و5406 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 4992 جنيهًا للبيع و4966 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4976 جنيهًا للبيع و4955 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4765 جنيهًا للبيع و4740 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 18 ليسجل 4084 جنيهًا للبيع و4063 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 9 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 7 جنيهًا ليبلغ 3177 جنيهًا للبيع و3160 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3167 جنيهًا للبيع و3153 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2723 جنيهًا للبيع و2709 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2714 جنيهًا للبيع و 2703 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 169381 جنيهًا للبيع و168492 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 355 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 168848 جنيهًا للبيع و168137 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 38120 جنيهًا للبيع و37920 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 80 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 38000 جنيهًا للبيع و37840 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصبح 3310.71 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3307.11 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 29 أبريل الساعة 5:35 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4740 جنيه للشراء، وللبيع 4765 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23700 جنيه للشراء، وللبيع 23825 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47400 جنيه للشراء، وللبيع 47650 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118500 جنيه للشراء، وللبيع 119125 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 237000 جنيه للشراء، وللبيع 238250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 474000 جنيه للشراء، وللبيع 476500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 711000 جنيه للشراء، وللبيع 714750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 948000 جنيه للشراء، وللبيع 953000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1185000 جنيه للشراء، وللبيع 1191250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.