تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5411 للشراء في تحديث 06:10 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 29 أبريل الساعة 6:10 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 5434 جنيهًا للبيع و5411 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 4981 جنيهًا للبيع و4960 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4992 جنيهًا للبيع و4966 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4755 جنيهًا للبيع و4735 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4765 جنيهًا للبيع و 4740 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 4076 جنيهًا للبيع و4059 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4084 جنيهًا للبيع و4063 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 3170 جنيهًا للبيع و3157 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3177 جنيهًا للبيع و3160 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2717 جنيهًا للبيع و2706 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2723 جنيهًا للبيع و2709 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الاونصة ليصل إلى 169025 جنيهًا للبيع و168314 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 178 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 38040 جنيهًا للبيع و37880 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 3314.78 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3310.71 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 29 أبريل الساعة 6:10 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4735 جنيه للشراء، وللبيع 4755 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23675 جنيه للشراء، وللبيع 23775 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47350 جنيه للشراء، وللبيع 47550 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118375 جنيه للشراء، وللبيع 118875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 236750 جنيه للشراء، وللبيع 237750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 473500 جنيه للشراء، وللبيع 475500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 710250 جنيه للشراء، وللبيع 713250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 947000 جنيه للشراء، وللبيع 951000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1183750 جنيه للشراء، وللبيع 1188750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.