تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5406 للشراء في تحديث 06:40 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 29 أبريل الساعة 6:40 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5429 جنيهًا للبيع و5406 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5434 جنيهًا للبيع و 5411 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4976 جنيهًا للبيع و4955 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4981 جنيهًا للبيع و4960 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4750 جنيهًا للبيع و4730 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4755 جنيهًا للبيع و4735 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 4071 جنيهًا للبيع و4054 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4076 جنيهًا للبيع و4059 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3167 جنيهًا للبيع و3153 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 12 ليسجل 2714 جنيهًا للبيع و2703 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 177 جنيهًا ليبلغ 168848 جنيهًا للبيع و168137 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 169025 جنيهًا للبيع و168314 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 38000 جنيهًا للبيع و37840 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 38040 جنيهًا للبيع و 37880 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3311.15 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3314.78 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 29 أبريل الساعة 6:40 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4730 جنيه للشراء، وللبيع 4750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23650 جنيه للشراء، وللبيع 23750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47300 جنيه للشراء، وللبيع 47500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118250 جنيه للشراء، وللبيع 118750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 236500 جنيه للشراء، وللبيع 237500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 473000 جنيه للشراء، وللبيع 475000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 709500 جنيه للشراء، وللبيع 712500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 946000 جنيه للشراء، وللبيع 950000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1182500 جنيه للشراء، وللبيع 1187500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.