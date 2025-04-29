تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5400 للشراء في تحديث 07:00 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 29 أبريل الساعة 7:00 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5423 جنيهًا للبيع و5400 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 22 ليسجل 4971 جنيهًا للبيع و4950 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4745 جنيهًا للبيع و4725 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4750 جنيهًا للبيع و4730 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4067 جنيهًا للبيع و4050 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4071 جنيهًا للبيع و 4054 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3163 جنيهًا للبيع و3150 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3167 جنيهًا للبيع و3153 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2711 جنيهًا للبيع و2700 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2714 جنيهًا للبيع و2703 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 168670 جنيهًا للبيع و167959 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 168848 جنيهًا للبيع و168137 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37960 جنيهًا للبيع و37800 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 29 أبريل الساعة 7:00 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4725 جنيه للشراء، وللبيع 4745 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23625 جنيه للشراء، وللبيع 23725 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47250 جنيه للشراء، وللبيع 47450 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118125 جنيه للشراء، وللبيع 118625 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 236250 جنيه للشراء، وللبيع 237250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 472500 جنيه للشراء، وللبيع 474500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 708750 جنيه للشراء، وللبيع 711750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 945000 جنيه للشراء، وللبيع 949000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1181250 جنيه للشراء، وللبيع 1186250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.