ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5429 للشراء في تحديث 08:10 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 29 أبريل الساعة 8:10 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5451 جنيهًا للبيع و5429 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 23 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5429 جنيهًا للبيع و5406 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 4997 جنيهًا للبيع و4976 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 21 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4976 جنيهًا للبيع و4955 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 4770 جنيهًا للبيع و4750 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 20 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4750 جنيهًا للبيع و4730 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 4089 جنيهًا للبيع و4071 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 17 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 14 ليسجل 3180 جنيهًا للبيع و3167 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 14 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 11 جنيهًا ليبلغ 2726 جنيهًا للبيع و2714 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2714 جنيهًا للبيع و2703 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 169559 جنيهًا للبيع و168848 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 711 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 168848 جنيهًا للبيع و 168137 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 38160 جنيهًا للبيع و38000 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 160 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 38000 جنيهًا للبيع و37840 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 3328.2 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3319.06 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 29 أبريل الساعة 8:10 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4750 جنيه للشراء، وللبيع 4770 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23750 جنيه للشراء، وللبيع 23850 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47500 جنيه للشراء، وللبيع 47700 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 118750 جنيه للشراء، وللبيع 119250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 237500 جنيه للشراء، وللبيع 238500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 475000 جنيه للشراء، وللبيع 477000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 712500 جنيه للشراء، وللبيع 715500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 950000 جنيه للشراء، وللبيع 954000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1187500 جنيه للشراء، وللبيع 1192500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.