تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5411 للشراء في تحديث 09:10 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 29 أبريل الساعة 9:10 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 5434 جنيهًا للبيع و5411 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 18 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5451 جنيهًا للبيع و5429 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 4981 جنيهًا للبيع و4960 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 16 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4997 جنيهًا للبيع و4976 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4755 جنيهًا للبيع و4735 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 15 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 18 ليسجل 4076 جنيهًا للبيع و4059 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 12 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 3170 جنيهًا للبيع و3157 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3180 جنيهًا للبيع و3167 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2717 جنيهًا للبيع و2706 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 8 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2726 جنيهًا للبيع و 2714 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 169025 جنيهًا للبيع و168314 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 534 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 169559 جنيهًا للبيع و168848 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 38040 جنيهًا للبيع و37880 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 120 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 38160 جنيهًا للبيع و38000 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصبح 3315.58 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3323.69 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 29 أبريل الساعة 9:10 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4735 جنيه للشراء، وللبيع 4755 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23675 جنيه للشراء، وللبيع 23775 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47350 جنيه للشراء، وللبيع 47550 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118375 جنيه للشراء، وللبيع 118875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 236750 جنيه للشراء، وللبيع 237750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 473500 جنيه للشراء، وللبيع 475500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 710250 جنيه للشراء، وللبيع 713250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 947000 جنيه للشراء، وللبيع 951000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1183750 جنيه للشراء، وللبيع 1188750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.