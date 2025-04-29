ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5423 للشراء في تحديث 10:25 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 29 أبريل الساعة 10:25 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5446 جنيهًا للبيع و5423 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 12 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4992 جنيهًا للبيع و4971 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4765 جنيهًا للبيع و4745 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4755 جنيهًا للبيع و4735 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4084 جنيهًا للبيع و4067 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 8 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4076 جنيهًا للبيع و 4059 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3177 جنيهًا للبيع و3163 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3170 جنيهًا للبيع و3157 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2723 جنيهًا للبيع و2711 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2717 جنيهًا للبيع و2706 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 169381 جنيهًا للبيع و168670 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 356 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 169025 جنيهًا للبيع و168314 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 38120 جنيهًا للبيع و37960 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 80 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 29 أبريل الساعة 10:25 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4745 جنيه للشراء، وللبيع 4765 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23725 جنيه للشراء، وللبيع 23825 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47450 جنيه للشراء، وللبيع 47650 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118625 جنيه للشراء، وللبيع 119125 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 237250 جنيه للشراء، وللبيع 238250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 474500 جنيه للشراء، وللبيع 476500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 711750 جنيه للشراء، وللبيع 714750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 949000 جنيه للشراء، وللبيع 953000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1186250 جنيه للشراء، وللبيع 1191250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.