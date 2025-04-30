قفزة كبيرة في سعر الدولار اليوم في سوريا 30 أبريل في التعاملات الصباحية

سعر الدولار اليوم في سوريا في بداية التعاملات يشهد ارتفاع عن سعر الأيام الفائتة، حيث قفز في مختلف المحافظات، لذلك في هذا التقرير نرصد سعر صرف الدولار اليوم مقابل الليرة السورية والمقارنة مع سعر الدولار يوم أمس الثلاثاء منتصف الأسبوع 29 أبريل 2025، التفاصيل حول سعر الدولار بالليرة في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجل سعر الدولار اليوم في سوريا في تحديث الصباح المستويات الموضحة:

سجل في بيروت: 11600 ليرة في الشراء، 11800 ليرة في المبيع.

سجل في درعا: 11500 ليرة في الشراء، 11600 ليرة في المبيع.

سجل في حماه: 11700 ليرة في الشراء، 11800 ليرة في المبيع.

سجل في الرقة: 11850 ليرة في الشراء، 12000 ليرة في المبيع.

سجل في طرطوس: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في حمص: 11400 ليرة في الشراء، 11500 ليرة في المبيع.

سجل في الحسكة: 11600 ليرة في الشراء، 11700 ليرة في المبيع.

سجل في منبج: 11550 ليرة في الشراء، 11650 ليرة في المبيع.

سجل في الباب: 11700 ليرة في الشراء، 11750 ليرة في المبيع.

سجل في عفرين: 11700 ليرة في الشراء، 11750 ليرة في المبيع.

سجل في عين العرب: 11600 ليرة في الشراء، 11700 ليرة في المبيع.

سجل في دير الزور: 11600 ليرة في الشراء، 11700 ليرة في المبيع.

سجل في ادلب: 11700 ليرة في الشراء، 11800 ليرة في المبيع.

سجل في السويداء: 11750 ليرة في الشراء، 11850 ليرة في المبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية

بينما يوم أمس الثلاثاء منتصف الأسبوع الموافق 29 أبريل 2025 سجل:

سجل في بيروت: 11350 ليرة في الشراء، 11450 ليرة في المبيع.

سجل في درعا: 11500 ليرة في الشراء، 11600 ليرة في المبيع.

سجل في حماه: 11500 ليرة في الشراء، 11600 ليرة في المبيع.

سجل في الرقة: 11350 ليرة في الشراء، 11450 ليرة في المبيع.

سجل في طرطوس: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في حمص: 11400 ليرة في الشراء، 11500 ليرة في المبيع.

سجل في الحسكة: 11600 ليرة في الشراء، 11700 ليرة في المبيع.

سجل في منبج: 11550 ليرة في الشراء، 11650 ليرة في المبيع.

سجل في الباب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عفرين: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عين العرب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في دير الزور: 10900 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

سجل في ادلب: 11550 ليرة في الشراء، 11650 ليرة في المبيع.

سجل في السويداء: 11000 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

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