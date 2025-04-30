تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5406 للشراء في تحديث 10:25 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 30 أبريل الساعة 10:25 صباحًا. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5429 جنيهًا للبيع و5406 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 11 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5440 جنيهًا للبيع و5417 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4976 جنيهًا للبيع و4955 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 11 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 21 ليسجل 4750 جنيهًا للبيع و4730 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 9 جنيهًا ليبلغ 4071 جنيهًا للبيع و4054 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4080 جنيهًا للبيع و4063 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3167 جنيهًا للبيع و3153 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 7 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3173 جنيهًا للبيع و 3160 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2714 جنيهًا للبيع و2703 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2720 جنيهًا للبيع و2709 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 168848 جنيهًا للبيع و168137 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 355 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 169203 جنيهًا للبيع و168492 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 38000 جنيهًا للبيع و37840 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 38080 جنيهًا للبيع و37920 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 30 أبريل الساعة 10:25 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4730 جنيه للشراء، وللبيع 4750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23650 جنيه للشراء، وللبيع 23750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47300 جنيه للشراء، وللبيع 47500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118250 جنيه للشراء، وللبيع 118750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 236500 جنيه للشراء، وللبيع 237500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 473000 جنيه للشراء، وللبيع 475000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 709500 جنيه للشراء، وللبيع 712500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 946000 جنيه للشراء، وللبيع 950000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1182500 جنيه للشراء، وللبيع 1187500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.