الأخضر وين طار ! سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 في البنوك

سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 في نهاية الشهر الجاري في تقرير نوضح فيه سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك بالتحديد وبالأخص بنك مصر والبنك الأهلي المصري، الجدول يوضح سعر الشراء وسعر البيع، لذلك إن كنت مهتمًا بمعرفة مستجدات الورقة الخضراء فأنت في المكان الصحيح على موقعكم المفضل مصر 365.
سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار اليوم في تحديث الساعة 10:35 المستوى التالي، مع العلم أن سعر الشراء وسعر البيع قد يتغير في أي وقت وفق التعاملات في سوق العملة، لذلك المتابعة الدورية ضرورية من أجل ذلك.
|البنوك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
بنك نكست
|50.82 ج.م
0.04%
|50.92 ج.م
0.04%
|
مصرف أبوظبي الإسلامي
|50.79 ج.م
-0.12%
|50.88 ج.م
-0.13%
|
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
|50.78 ج.م
0.03%
|50.88 ج.م
0.03%
|
بنك قناة السويس
|50.78 ج.م
0.03%
|50.88 ج.م
0.03%
|
البنك الاهلي الكويتي
|50.77 ج.م
0.02%
|50.87 ج.م
0.0624%
|
بنك القاهرة
|50.75 ج.م
-0.01%
|50.85 ج.م
-0.01%
|
بنك CIB
|50.75 ج.م
-0.01%
|50.85 ج.م
-0.01%
|
بنك الكويت الوطني NBK
|50.75 ج.م
-0.05%
|50.85 ج.م
-0.05%
|
بنك الإسكندرية
|50.75 ج.م
-0.03%
|50.85 ج.م
-0.03%
|
البنك العقاري المصري العربي
|50.75 ج.م
-0.02%
|50.85 ج.م
-0.02%
|
بنك فيصل الإسلامي
|50.75 ج.م
-0.03%
|50.85 ج.م
-0.03%
|
بنك مصر
|50.75 ج.م
-0.02%
|50.85 ج.م
-0.02%
|
البنك العربى الافريقى الدولي
|50.75 ج.م
-0.02%
|50.85 ج.م
-0.02%
|
البنك الأهلي المصري
|50.75 ج.م
-0.02%
|50.85 ج.م
-0.02%
|
بنك SAIB
|50.75 ج.م
-0.02%
|50.85 ج.م
-0.02%
|
المصرف العربى الدولى AIB
|50.75 ج.م
-0.02%
|50.85 ج.م
-0.02%
|
المصرف المتحد
|50.75 ج.م
-0.07%
|50.85 ج.م
-0.07%
|
البنك المصري الخليجي
|50.75 ج.م
0.05%
|50.85 ج.م
0.05%
|
بنك التعمير والإسكان
|50.75 ج.م
-0.02%
|50.85 ج.م
-0.02%
|
بنك البركة
|50.75 ج.م
-0.01%
|50.85 ج.م
-0.01%
|
كريدي أجريكول
|50.74 ج.م
0.06%
|50.84 ج.م
0.06%
|
البنك المركزي المصري
|50.7392 ج.م
-0.0091%
|50.8761 ج.م
-0.0006%
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أسعار العملات في بنك مصر اليوم
سجلت أسعار العملات في بنك مصر اليوم في تحديث بداية التعاملات المستويات الموضحة:
|العملات
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
USDEGP
الدولار الأمريكي
|50.75 ج.م
-0.02%
|50.85 ج.م
-0.02%
|
EUREGP
اليورو
|57.6317 ج.م
-0.0761%
|57.9436 ج.م
-0.1373%
|
GBPEGP
الجنيه الإسترليني
|67.9187 ج.م
0.0101%
|68.2102 ج.م
-0.1475%
|
CHFEGP
الفرنك السويسري
|61.5375 ج.م
0.1191%
|61.8012 ج.م
-0.2186%
|
KWDEGP
الدينار الكويتي
|165.1131 ج.م
0.1931%
|166.0354 ج.م
-0.0271%
|
SAREGP
الريال السعودي
|13.4839 ج.م
-0.0053%
|13.5564 ج.م
-0.0011%
|
JODEGP
الدينار الاردني
|71.072 ج.م
-0.0498%
|71.822 ج.م
0.0709%
|
BHDEGP
الدينار البحريني
|133.3561 ج.م
-0.014%
|134.8985 ج.م
-0.0531%
|
QAREGP
الريال القطري
|12.9962 ج.م
-0.0051%
|13.9656 ج.م
-0.0055%
|
OMREGP
الريال العماني
|130.5147 ج.م
0.0033%
|132.0882 ج.م
0.0103%
|
AEDEGP
الدرهم الاماراتي
|13.8043 ج.م
-0.0054%
|13.8443 ج.م
-0.0054%
|
CADEGP
الدولار الكندي
|36.6532 ج.م
0.0661%
|36.7918 ج.م
-0.032%
|
AUDEGP
الدولار الاسترالي
|32.3734 ج.م
-0.1015%
|32.6152 ج.م
-0.178%
|
JPYEGP
الين الياباني
|0.356 ج.م
0.0005%
|0.3577 ج.م
-0.0003%
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