الأخضر وين طار ! سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 في البنوك

سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 في نهاية الشهر الجاري في تقرير نوضح فيه سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك بالتحديد وبالأخص بنك مصر والبنك الأهلي المصري، الجدول يوضح سعر الشراء وسعر البيع، لذلك إن كنت مهتمًا بمعرفة مستجدات الورقة الخضراء فأنت في المكان الصحيح على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في تحديث الساعة 10:35 المستوى التالي، مع العلم أن سعر الشراء وسعر البيع قد يتغير في أي وقت وفق التعاملات في سوق العملة، لذلك المتابعة الدورية ضرورية من أجل ذلك.

البنوك سعر الشراء سعر البيع بنك نكست 50.82 ج.م 0.04% 50.92 ج.م 0.04% مصرف أبوظبي الإسلامي 50.79 ج.م -0.12% 50.88 ج.م -0.13% بنك قطر الوطني الأهلي QNB 50.78 ج.م 0.03% 50.88 ج.م 0.03% بنك قناة السويس 50.78 ج.م 0.03% 50.88 ج.م 0.03% البنك الاهلي الكويتي 50.77 ج.م 0.02% 50.87 ج.م 0.0624% بنك القاهرة 50.75 ج.م -0.01% 50.85 ج.م -0.01% بنك CIB 50.75 ج.م -0.01% 50.85 ج.م -0.01% بنك الكويت الوطني NBK 50.75 ج.م -0.05% 50.85 ج.م -0.05% بنك الإسكندرية 50.75 ج.م -0.03% 50.85 ج.م -0.03% البنك العقاري المصري العربي 50.75 ج.م -0.02% 50.85 ج.م -0.02% بنك فيصل الإسلامي 50.75 ج.م -0.03% 50.85 ج.م -0.03% بنك مصر 50.75 ج.م -0.02% 50.85 ج.م -0.02% البنك العربى الافريقى الدولي 50.75 ج.م -0.02% 50.85 ج.م -0.02% البنك الأهلي المصري 50.75 ج.م -0.02% 50.85 ج.م -0.02% بنك SAIB 50.75 ج.م -0.02% 50.85 ج.م -0.02% المصرف العربى الدولى AIB 50.75 ج.م -0.02% 50.85 ج.م -0.02% المصرف المتحد 50.75 ج.م -0.07% 50.85 ج.م -0.07% البنك المصري الخليجي 50.75 ج.م 0.05% 50.85 ج.م 0.05% بنك التعمير والإسكان 50.75 ج.م -0.02% 50.85 ج.م -0.02% بنك البركة 50.75 ج.م -0.01% 50.85 ج.م -0.01% كريدي أجريكول 50.74 ج.م 0.06% 50.84 ج.م 0.06% البنك المركزي المصري 50.7392 ج.م -0.0091% 50.8761 ج.م -0.0006%

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أسعار العملات في بنك مصر اليوم

سجلت أسعار العملات في بنك مصر اليوم في تحديث بداية التعاملات المستويات الموضحة:

العملات سعر الشراء سعر البيع USDEGP الدولار الأمريكي 50.75 ج.م -0.02% 50.85 ج.م -0.02% EUREGP اليورو 57.6317 ج.م -0.0761% 57.9436 ج.م -0.1373% GBPEGP الجنيه الإسترليني 67.9187 ج.م 0.0101% 68.2102 ج.م -0.1475% CHFEGP الفرنك السويسري 61.5375 ج.م 0.1191% 61.8012 ج.م -0.2186% KWDEGP الدينار الكويتي 165.1131 ج.م 0.1931% 166.0354 ج.م -0.0271% SAREGP الريال السعودي 13.4839 ج.م -0.0053% 13.5564 ج.م -0.0011% JODEGP الدينار الاردني 71.072 ج.م -0.0498% 71.822 ج.م 0.0709% BHDEGP الدينار البحريني 133.3561 ج.م -0.014% 134.8985 ج.م -0.0531% QAREGP الريال القطري 12.9962 ج.م -0.0051% 13.9656 ج.م -0.0055% OMREGP الريال العماني 130.5147 ج.م 0.0033% 132.0882 ج.م 0.0103% AEDEGP الدرهم الاماراتي 13.8043 ج.م -0.0054% 13.8443 ج.م -0.0054% CADEGP الدولار الكندي 36.6532 ج.م 0.0661% 36.7918 ج.م -0.032% AUDEGP الدولار الاسترالي 32.3734 ج.م -0.1015% 32.6152 ج.م -0.178% JPYEGP الين الياباني 0.356 ج.م 0.0005% 0.3577 ج.م -0.0003%

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