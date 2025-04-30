سعر الدولار اليوم

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الأخضر وين طار ! سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 في البنوك

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سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 في نهاية الشهر الجاري في تقرير نوضح فيه سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك بالتحديد وبالأخص بنك مصر والبنك الأهلي المصري، الجدول يوضح سعر الشراء وسعر البيع، لذلك إن كنت مهتمًا بمعرفة مستجدات الورقة الخضراء فأنت في المكان الصحيح على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في تحديث الساعة 10:35 المستوى التالي، مع العلم أن سعر الشراء وسعر البيع قد يتغير في أي وقت وفق التعاملات في سوق العملة، لذلك المتابعة الدورية ضرورية من أجل ذلك.

البنوك سعر الشراء سعر البيع
بنك نكست
 50.82 ج.م

 0.04%
 50.92 ج.م

 0.04%
مصرف أبوظبي الإسلامي
 50.79 ج.م

 -0.12%
 50.88 ج.م

 -0.13%
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
 50.78 ج.م

 0.03%
 50.88 ج.م

 0.03%
بنك قناة السويس
 50.78 ج.م

 0.03%
 50.88 ج.م

 0.03%
البنك الاهلي الكويتي
 50.77 ج.م

 0.02%
 50.87 ج.م

 0.0624%
بنك القاهرة
 50.75 ج.م

 -0.01%
 50.85 ج.م

 -0.01%
بنك CIB
 50.75 ج.م

 -0.01%
 50.85 ج.م

 -0.01%
بنك الكويت الوطني NBK
 50.75 ج.م

 -0.05%
 50.85 ج.م

 -0.05%
بنك الإسكندرية
 50.75 ج.م

 -0.03%
 50.85 ج.م

 -0.03%
البنك العقاري المصري العربي
 50.75 ج.م

 -0.02%
 50.85 ج.م

 -0.02%
بنك فيصل الإسلامي
 50.75 ج.م

 -0.03%
 50.85 ج.م

 -0.03%
بنك مصر
 50.75 ج.م

 -0.02%
 50.85 ج.م

 -0.02%
البنك العربى الافريقى الدولي
 50.75 ج.م

 -0.02%
 50.85 ج.م

 -0.02%
البنك الأهلي المصري
 50.75 ج.م

 -0.02%
 50.85 ج.م

 -0.02%
بنك SAIB
 50.75 ج.م

 -0.02%
 50.85 ج.م

 -0.02%
المصرف العربى الدولى AIB
 50.75 ج.م

 -0.02%
 50.85 ج.م

 -0.02%
المصرف المتحد
 50.75 ج.م

 -0.07%
 50.85 ج.م

 -0.07%
البنك المصري الخليجي
 50.75 ج.م

 0.05%
 50.85 ج.م

 0.05%
بنك التعمير والإسكان
 50.75 ج.م

 -0.02%
 50.85 ج.م

 -0.02%
بنك البركة
 50.75 ج.م

 -0.01%
 50.85 ج.م

 -0.01%
كريدي أجريكول
 50.74 ج.م

 0.06%
 50.84 ج.م

 0.06%
البنك المركزي المصري
 50.7392 ج.م

 -0.0091%
 50.8761 ج.م

 -0.0006%

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أسعار العملات في بنك مصر اليوم

سجلت أسعار العملات في بنك مصر اليوم في تحديث بداية التعاملات المستويات الموضحة:

العملات سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي USDEGP

الدولار الأمريكي

 50.75 ج.م

 -0.02%
 50.85 ج.م

 -0.02%
اليورو EUREGP

اليورو

 57.6317 ج.م

 -0.0761%
 57.9436 ج.م

 -0.1373%
الجنيه الإسترليني GBPEGP

الجنيه الإسترليني

 67.9187 ج.م

 0.0101%
 68.2102 ج.م

 -0.1475%
الفرنك السويسري CHFEGP

الفرنك السويسري

 61.5375 ج.م

 0.1191%
 61.8012 ج.م

 -0.2186%
الدينار الكويتي KWDEGP

الدينار الكويتي

 165.1131 ج.م

 0.1931%
 166.0354 ج.م

 -0.0271%
الريال السعودي SAREGP

الريال السعودي

 13.4839 ج.م

 -0.0053%
 13.5564 ج.م

 -0.0011%
الدينار الاردني JODEGP

الدينار الاردني

 71.072 ج.م

 -0.0498%
 71.822 ج.م

 0.0709%
الدينار البحريني BHDEGP

الدينار البحريني

 133.3561 ج.م

 -0.014%
 134.8985 ج.م

 -0.0531%
الريال القطري QAREGP

الريال القطري

 12.9962 ج.م

 -0.0051%
 13.9656 ج.م

 -0.0055%
الريال العماني OMREGP

الريال العماني

 130.5147 ج.م

 0.0033%
 132.0882 ج.م

 0.0103%
الدرهم الاماراتي AEDEGP

الدرهم الاماراتي

 13.8043 ج.م

 -0.0054%
 13.8443 ج.م

 -0.0054%
الدولار الكندي CADEGP

الدولار الكندي

 36.6532 ج.م

 0.0661%
 36.7918 ج.م

 -0.032%
الدولار الاسترالي AUDEGP

الدولار الاسترالي

 32.3734 ج.م

 -0.1015%
 32.6152 ج.م

 -0.178%
الين الياباني JPYEGP

الين الياباني

 0.356 ج.م

 0.0005%
 0.3577 ج.م

 -0.0003%

في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه عن طريق موقعنا مصر 365.

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