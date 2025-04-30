يا ترى رايح على فين ؟ سعر الجنيه الاسترليني اليوم 30 أبريل 2025

سعر الجنيه الاسترليني اليوم 30 أبريل 2025 في نهاية الشهر الجاري في البنوك المصرية مقابل الجنيه العملة المحلية الرسمية في تقرير ضمن تقاريرنا حول سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العربية، إن كنت تبحث عن آخر تحديث سعر الجنيه الاسترليني اليوم فأنت هنا في المكان الصحيح في موقعنا، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.
سعر الجنيه الاسترليني اليوم
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم 30 أبريل 2025 في تحديث بداية التعاملات المستوى التالي، مع العلم أن السعر متغير بكل تأكيد وفق وضع السوق، لذلك المتابعة أمر ضروري خصوصًا في وقت التقلبات في السوق العالمي.
|البنوك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
بنك قناة السويس
|68.101 ج.م
0.1472%
|68.398 ج.م
0.1476%
|
بنك نكست
|68.0475 ج.م
0.2942%
|68.38 ج.م
-0.0769%
|
بنك الإسكندرية
|68.0435 ج.م
0.1288%
|68.3443 ج.م
0.1341%
|
بنك القاهرة
|67.9806 ج.م
0.0619%
|68.2773 ج.م
0.0671%
|
بنك CIB
|67.9723 ج.م
0.0536%
|68.2638 ج.م
0.0536%
|
مصرف أبوظبي الإسلامي
|67.9723 ج.م
0.3587%
|68.2504 ج.م
0.2694%
|
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
|67.9538 ج.م
0.0097%
|68.2504 ج.م
0.0402%
|
بنك الكويت الوطني NBK
|67.9538 ج.م
0.0351%
|68.2504 ج.م
0.0402%
|
البنك العقاري المصري العربي
|67.9187 ج.م
0.0101%
|68.2102 ج.م
-0.1475%
|
البنك الأهلي المصري
|67.9187 ج.م
0.0101%
|68.2102 ج.م
-0.1475%
|
المصرف العربى الدولى AIB
|67.9187 ج.م
-0.0609%
|68.2102 ج.م
-0.1475%
|
بنك البركة
|67.9187 ج.م
0.0101%
|68.2102 ج.م
-0.1475%
|
البنك العربى الافريقى الدولي
|67.9187 ج.م
0.0101%
|68.2102 ج.م
-0.1475%
|
بنك مصر
|67.9187 ج.م
0.0101%
|68.2102 ج.م
-0.1475%
|
بنك SAIB
|67.91 ج.م
-0.04%
|68.21 ج.م
-0.03%
|
بنك التعمير والإسكان
|67.9086 ج.م
-0.071%
|68.3577 ج.م
0.4526%
|
كريدي أجريكول
|67.9053 ج.م
0.0101%
|68.1968 ج.م
-0.1474%
|
بنك فيصل الإسلامي
|67.90 ج.م
0.46%
|68.35 ج.م
0.41%
|
البنك المصري الخليجي
|67.8984 ج.م
0.0101%
|68.2305 ج.م
-0.1526%
|
البنك المركزي المصري
|67.8941 ج.م
0.2313%
|68.0977 ج.م
0.2434%
|
البنك الاهلي الكويتي
|67.7756 ج.م
0.0936%
|68.237 ج.م
-0.0638%
|
المصرف المتحد
|67.6407 ج.م
0.0616%
|68.2773 ج.م
0.0671%
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أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم
سجلت أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم في تحديث بداية التعاملات التالي:
|العملات
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
USDEGP
الدولار الأمريكي
|50.75 ج.م
-0.02%
|50.85 ج.م
-0.02%
|
EUREGP
اليورو
|57.6317 ج.م
-0.0761%
|57.9436 ج.م
-0.1373%
|
GBPEGP
الجنيه الإسترليني
|67.9187 ج.م
0.0101%
|68.2102 ج.م
-0.1475%
|
CHFEGP
الفرنك السويسري
|61.5375 ج.م
0.1191%
|61.8012 ج.م
-0.2186%
|
KWDEGP
الدينار الكويتي
|164.9066 ج.م
-0.065%
|166.0354 ج.م
-0.0054%
|
SAREGP
الريال السعودي
|13.4839 ج.م
-0.0053%
|13.5564 ج.م
-0.0011%
|
JODEGP
الدينار الاردني
|71.0536 ج.م
-0.028%
|71.7207 ج.م
-0.0304%
|
BHDEGP
الدينار البحريني
|133.2266 ج.م
-0.0525%
|134.8985 ج.م
-0.0531%
|
QAREGP
الريال القطري
|12.8807 ج.م
-0.0051%
|13.9648 ج.م
0.0142%
|
OMREGP
الريال العماني
|130.5131 ج.م
-0.0514%
|132.0882 ج.م
0.0103%
|
AEDEGP
الدرهم الاماراتي
|13.8042 ج.م
-0.0055%
|13.8443 ج.م
-0.0054%
|
CADEGP
الدولار الكندي
|36.6532 ج.م
0.0661%
|36.7918 ج.م
-0.032%
|
AUDEGP
الدولار الاسترالي
|32.3734 ج.م
-0.1015%
|32.5898 ج.م
-0.2034%
|
JPYEGP
الين الياباني
|0.356 ج.م
0.0005%
|0.3577 ج.م
-0.0003%
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