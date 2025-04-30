يا ترى رايح على فين ؟ سعر الجنيه الاسترليني اليوم 30 أبريل 2025

سعر الجنيه الاسترليني اليوم 30 أبريل 2025 في نهاية الشهر الجاري في البنوك المصرية مقابل الجنيه العملة المحلية الرسمية في تقرير ضمن تقاريرنا حول سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العربية، إن كنت تبحث عن آخر تحديث سعر الجنيه الاسترليني اليوم فأنت هنا في المكان الصحيح في موقعنا، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم 30 أبريل 2025 في تحديث بداية التعاملات المستوى التالي، مع العلم أن السعر متغير بكل تأكيد وفق وضع السوق، لذلك المتابعة أمر ضروري خصوصًا في وقت التقلبات في السوق العالمي.

البنوك سعر الشراء سعر البيع بنك قناة السويس 68.101 ج.م 0.1472% 68.398 ج.م 0.1476% بنك نكست 68.0475 ج.م 0.2942% 68.38 ج.م -0.0769% بنك الإسكندرية 68.0435 ج.م 0.1288% 68.3443 ج.م 0.1341% بنك القاهرة 67.9806 ج.م 0.0619% 68.2773 ج.م 0.0671% بنك CIB 67.9723 ج.م 0.0536% 68.2638 ج.م 0.0536% مصرف أبوظبي الإسلامي 67.9723 ج.م 0.3587% 68.2504 ج.م 0.2694% بنك قطر الوطني الأهلي QNB 67.9538 ج.م 0.0097% 68.2504 ج.م 0.0402% بنك الكويت الوطني NBK 67.9538 ج.م 0.0351% 68.2504 ج.م 0.0402% البنك العقاري المصري العربي 67.9187 ج.م 0.0101% 68.2102 ج.م -0.1475% البنك الأهلي المصري 67.9187 ج.م 0.0101% 68.2102 ج.م -0.1475% المصرف العربى الدولى AIB 67.9187 ج.م -0.0609% 68.2102 ج.م -0.1475% بنك البركة 67.9187 ج.م 0.0101% 68.2102 ج.م -0.1475% البنك العربى الافريقى الدولي 67.9187 ج.م 0.0101% 68.2102 ج.م -0.1475% بنك مصر 67.9187 ج.م 0.0101% 68.2102 ج.م -0.1475% بنك SAIB 67.91 ج.م -0.04% 68.21 ج.م -0.03% بنك التعمير والإسكان 67.9086 ج.م -0.071% 68.3577 ج.م 0.4526% كريدي أجريكول 67.9053 ج.م 0.0101% 68.1968 ج.م -0.1474% بنك فيصل الإسلامي 67.90 ج.م 0.46% 68.35 ج.م 0.41% البنك المصري الخليجي 67.8984 ج.م 0.0101% 68.2305 ج.م -0.1526% البنك المركزي المصري 67.8941 ج.م 0.2313% 68.0977 ج.م 0.2434% البنك الاهلي الكويتي 67.7756 ج.م 0.0936% 68.237 ج.م -0.0638% المصرف المتحد 67.6407 ج.م 0.0616% 68.2773 ج.م 0.0671%

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أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم

سجلت أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم في تحديث بداية التعاملات التالي:

العملات سعر الشراء سعر البيع USDEGP الدولار الأمريكي 50.75 ج.م -0.02% 50.85 ج.م -0.02% EUREGP اليورو 57.6317 ج.م -0.0761% 57.9436 ج.م -0.1373% GBPEGP الجنيه الإسترليني 67.9187 ج.م 0.0101% 68.2102 ج.م -0.1475% CHFEGP الفرنك السويسري 61.5375 ج.م 0.1191% 61.8012 ج.م -0.2186% KWDEGP الدينار الكويتي 164.9066 ج.م -0.065% 166.0354 ج.م -0.0054% SAREGP الريال السعودي 13.4839 ج.م -0.0053% 13.5564 ج.م -0.0011% JODEGP الدينار الاردني 71.0536 ج.م -0.028% 71.7207 ج.م -0.0304% BHDEGP الدينار البحريني 133.2266 ج.م -0.0525% 134.8985 ج.م -0.0531% QAREGP الريال القطري 12.8807 ج.م -0.0051% 13.9648 ج.م 0.0142% OMREGP الريال العماني 130.5131 ج.م -0.0514% 132.0882 ج.م 0.0103% AEDEGP الدرهم الاماراتي 13.8042 ج.م -0.0055% 13.8443 ج.م -0.0054% CADEGP الدولار الكندي 36.6532 ج.م 0.0661% 36.7918 ج.م -0.032% AUDEGP الدولار الاسترالي 32.3734 ج.م -0.1015% 32.5898 ج.م -0.2034% JPYEGP الين الياباني 0.356 ج.م 0.0005% 0.3577 ج.م -0.0003%

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