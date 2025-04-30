سعر الجنيه الاسترليني اليوم

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يا ترى رايح على فين ؟ سعر الجنيه الاسترليني اليوم 30 أبريل 2025

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سعر الجنيه الاسترليني اليوم 30 أبريل 2025 في نهاية الشهر الجاري في البنوك المصرية مقابل الجنيه العملة المحلية الرسمية في تقرير ضمن تقاريرنا حول سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العربية، إن كنت تبحث عن آخر تحديث سعر الجنيه الاسترليني اليوم فأنت هنا في المكان الصحيح في موقعنا، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم 30 أبريل 2025 في تحديث بداية التعاملات المستوى التالي، مع العلم أن السعر متغير بكل تأكيد وفق وضع السوق، لذلك المتابعة أمر ضروري خصوصًا في وقت التقلبات في السوق العالمي.

البنوك سعر الشراء سعر البيع
بنك قناة السويس
 68.101 ج.م

 0.1472%
 68.398 ج.م

 0.1476%
بنك نكست
 68.0475 ج.م

 0.2942%
 68.38 ج.م

 -0.0769%
بنك الإسكندرية
 68.0435 ج.م

 0.1288%
 68.3443 ج.م

 0.1341%
بنك القاهرة
 67.9806 ج.م

 0.0619%
 68.2773 ج.م

 0.0671%
بنك CIB
 67.9723 ج.م

 0.0536%
 68.2638 ج.م

 0.0536%
مصرف أبوظبي الإسلامي
 67.9723 ج.م

 0.3587%
 68.2504 ج.م

 0.2694%
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
 67.9538 ج.م

 0.0097%
 68.2504 ج.م

 0.0402%
بنك الكويت الوطني NBK
 67.9538 ج.م

 0.0351%
 68.2504 ج.م

 0.0402%
البنك العقاري المصري العربي
 67.9187 ج.م

 0.0101%
 68.2102 ج.م

 -0.1475%
البنك الأهلي المصري
 67.9187 ج.م

 0.0101%
 68.2102 ج.م

 -0.1475%
المصرف العربى الدولى AIB
 67.9187 ج.م

 -0.0609%
 68.2102 ج.م

 -0.1475%
بنك البركة
 67.9187 ج.م

 0.0101%
 68.2102 ج.م

 -0.1475%
البنك العربى الافريقى الدولي
 67.9187 ج.م

 0.0101%
 68.2102 ج.م

 -0.1475%
بنك مصر
 67.9187 ج.م

 0.0101%
 68.2102 ج.م

 -0.1475%
بنك SAIB
 67.91 ج.م

 -0.04%
 68.21 ج.م

 -0.03%
بنك التعمير والإسكان
 67.9086 ج.م

 -0.071%
 68.3577 ج.م

 0.4526%
كريدي أجريكول
 67.9053 ج.م

 0.0101%
 68.1968 ج.م

 -0.1474%
بنك فيصل الإسلامي
 67.90 ج.م

 0.46%
 68.35 ج.م

 0.41%
البنك المصري الخليجي
 67.8984 ج.م

 0.0101%
 68.2305 ج.م

 -0.1526%
البنك المركزي المصري
 67.8941 ج.م

 0.2313%
 68.0977 ج.م

 0.2434%
البنك الاهلي الكويتي
 67.7756 ج.م

 0.0936%
 68.237 ج.م

 -0.0638%
المصرف المتحد
 67.6407 ج.م

 0.0616%
 68.2773 ج.م

 0.0671%

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أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم

سجلت أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم في تحديث بداية التعاملات التالي:

العملات سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي USDEGP

الدولار الأمريكي

 50.75 ج.م

 -0.02%
 50.85 ج.م

 -0.02%
اليورو EUREGP

اليورو

 57.6317 ج.م

 -0.0761%
 57.9436 ج.م

 -0.1373%
الجنيه الإسترليني GBPEGP

الجنيه الإسترليني

 67.9187 ج.م

 0.0101%
 68.2102 ج.م

 -0.1475%
الفرنك السويسري CHFEGP

الفرنك السويسري

 61.5375 ج.م

 0.1191%
 61.8012 ج.م

 -0.2186%
الدينار الكويتي KWDEGP

الدينار الكويتي

 164.9066 ج.م

 -0.065%
 166.0354 ج.م

 -0.0054%
الريال السعودي SAREGP

الريال السعودي

 13.4839 ج.م

 -0.0053%
 13.5564 ج.م

 -0.0011%
الدينار الاردني JODEGP

الدينار الاردني

 71.0536 ج.م

 -0.028%
 71.7207 ج.م

 -0.0304%
الدينار البحريني BHDEGP

الدينار البحريني

 133.2266 ج.م

 -0.0525%
 134.8985 ج.م

 -0.0531%
الريال القطري QAREGP

الريال القطري

 12.8807 ج.م

 -0.0051%
 13.9648 ج.م

 0.0142%
الريال العماني OMREGP

الريال العماني

 130.5131 ج.م

 -0.0514%
 132.0882 ج.م

 0.0103%
الدرهم الاماراتي AEDEGP

الدرهم الاماراتي

 13.8042 ج.م

 -0.0055%
 13.8443 ج.م

 -0.0054%
الدولار الكندي CADEGP

الدولار الكندي

 36.6532 ج.م

 0.0661%
 36.7918 ج.م

 -0.032%
الدولار الاسترالي AUDEGP

الدولار الاسترالي

 32.3734 ج.م

 -0.1015%
 32.5898 ج.م

 -0.2034%
الين الياباني JPYEGP

الين الياباني

 0.356 ج.م

 0.0005%
 0.3577 ج.م

 -0.0003%

في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الجنيه الاسترليني اليوم عن طريق موقعنا مصر 365.

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