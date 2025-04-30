سعر اليورو اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025: آخر تحديث في العملة الأوروبية أمام الجنيه

سعر اليورو اليوم الأربعاء نهاية الشهر الموافق 30 أبريل 2025 في تقرير ضمن التقارير الخاصة بنا حول سعر العملات الأجنبية في السوق المصري، حيث نوضح سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك الخاصة وكذلك الحكومية لمعرفة مستويات الشراء والبيع في بداية التعاملات، تفاصيل سعر اليورو اليوم في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في تحديث الساعة 11:16 المستوى الموضح التالي:

البنوك سعر الشراء سعر البيع بنك قناة السويس 57.7907 ج.م 0.1249% 58.1235 ج.م 0.1254% بنك نكست 57.7907 ج.م 0.0454% 58.2204 ج.م 0.0456% بنك الكويت الوطني NBK 57.768 ج.م 0.1022% 58.1007 ج.م 0.1026% بنك CIB 57.7566 ج.م 0.0795% 58.0893 ج.م 0.0798% البنك العربى الافريقى الدولي 57.7453 ج.م 0.1136% 58.0779 ج.م 0.1343% بنك البركة 57.7453 ج.م 0.1136% 58.0779 ج.م 0.1343% بنك الإسكندرية 57.7428 ج.م 0.1136% 58.0779 ج.م 0.1343% البنك المركزي المصري 57.731 ج.م 0.1519% 57.8919 ج.م 0.1621% بنك التعمير والإسكان 57.7231 ج.م -0.005% 58.0809 ج.م 0.2136% بنك فيصل الإسلامي 57.70 ج.م 0.17% 58.08 ج.م 0.18% بنك القاهرة 57.6885 ج.م 0.0568% 58.0209 ج.م 0.0773% مصرف أبوظبي الإسلامي 57.6771 ج.م -0.0599% 57.9778 ج.م -0.0716% بنك قطر الوطني الأهلي QNB 57.6658 ج.م 0.0341% 57.9879 ج.م 0.0443% البنك العقاري المصري العربي 57.6317 ج.م -0.0761% 57.9436 ج.م -0.1373% بنك مصر 57.6317 ج.م -0.0761% 57.9436 ج.م -0.1373% المصرف العربى الدولى AIB 57.6317 ج.م -0.0964% 57.9436 ج.م -0.1373% البنك الأهلي المصري 57.6317 ج.م -0.0761% 57.9436 ج.م -0.1373% بنك SAIB 57.63 ج.م -0.02% 57.96 ج.م -0.01% كريدي أجريكول 57.6203 ج.م -0.0762% 57.9322 ج.م -0.1372% البنك المصري الخليجي 57.6165 ج.م -0.0964% 57.9639 ج.م -0.1271% البنك الاهلي الكويتي 57.5391 ج.م -0.0049% 57.9664 ج.م -0.0661% المصرف المتحد 57.40 ج.م 0.0565% 58.0209 ج.م 0.0773%

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أسعار العملات في بنك الإسكندرية اليوم

سجلت أسعار العملات في بنك الإسكندرية اليوم آخر تحديث المستويات الموضحة شراء وبيع في الجدول التالي:

العملات سعر الشراء سعر البيع USDEGP الدولار الأمريكي 50.85 ج.م 0.10% 50.95 ج.م 0.10% EUREGP اليورو 57.7428 ج.م 0.1136% 58.0779 ج.م 0.1343% GBPEGP الجنيه الإسترليني 68.0435 ج.م 0.1288% 68.3443 ج.م 0.1341% CHFEGP الفرنك السويسري 61.5863 ج.م 0.0765% 61.9227 ج.م 0.1215% DKKEGP الدنمارك كرونة 7.6762 ج.م 0.0151% 7.7795 ج.م 0.0163% KWDEGP الدينار الكويتي 158.652 ج.م 0.312% 166.3619 ج.م 0.3265% SAREGP الريال السعودي 13.5311 ج.م 0.0266% 13.583 ج.م 0.0266% JODEGP الدينار الاردني 71.3204 ج.م 0.1403% 71.7606 ج.م 0.1409% BHDEGP الدينار البحريني 132.2256 ج.م 0.26% 135.1459 ج.م 0.2653% QAREGP الريال القطري 13.0101 ج.م 0.0256% 13.9781 ج.م 0.0275% OMREGP الريال العماني 131.2597 ج.م 0.2582% 132.348 ج.م 0.2598% AEDEGP الدرهم الاماراتي 13.8288 ج.م 0.0272% 13.8715 ج.م 0.0272% SEKEGP الكرونة السويدية 5.1058 ج.م 0.01% 5.3019 ج.م 0.0189% NOKEGP النرويج كرونة 4.8045 ج.م 0.0094% 4.9242 ج.م 0.0146% CADEGP الدولار الكندي 36.1844 ج.م 0.0711% 36.8722 ج.م 0.0804% AUDEGP الدولار الاسترالي 32.2491 ج.م 0.0634% 32.6946 ج.م 0.0743% JPYEGP الين الياباني 0.3559 ج.م 0.0001% 0.3584 ج.م 0.0007%

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