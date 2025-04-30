سعر اليورو اليوم

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سعر اليورو اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025: آخر تحديث في العملة الأوروبية أمام الجنيه

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سعر اليورو اليوم الأربعاء نهاية الشهر الموافق 30 أبريل 2025 في تقرير ضمن التقارير الخاصة بنا حول سعر العملات الأجنبية في السوق المصري، حيث نوضح سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك الخاصة وكذلك الحكومية لمعرفة مستويات الشراء والبيع في بداية التعاملات، تفاصيل سعر اليورو اليوم في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في تحديث الساعة 11:16 المستوى الموضح التالي:

البنوك سعر الشراء سعر البيع
بنك قناة السويس
 57.7907 ج.م

 0.1249%
 58.1235 ج.م

 0.1254%
بنك نكست
 57.7907 ج.م

 0.0454%
 58.2204 ج.م

 0.0456%
بنك الكويت الوطني NBK
 57.768 ج.م

 0.1022%
 58.1007 ج.م

 0.1026%
بنك CIB
 57.7566 ج.م

 0.0795%
 58.0893 ج.م

 0.0798%
البنك العربى الافريقى الدولي
 57.7453 ج.م

 0.1136%
 58.0779 ج.م

 0.1343%
بنك البركة
 57.7453 ج.م

 0.1136%
 58.0779 ج.م

 0.1343%
بنك الإسكندرية
 57.7428 ج.م

 0.1136%
 58.0779 ج.م

 0.1343%
البنك المركزي المصري
 57.731 ج.م

 0.1519%
 57.8919 ج.م

 0.1621%
بنك التعمير والإسكان
 57.7231 ج.م

 -0.005%
 58.0809 ج.م

 0.2136%
بنك فيصل الإسلامي
 57.70 ج.م

 0.17%
 58.08 ج.م

 0.18%
بنك القاهرة
 57.6885 ج.م

 0.0568%
 58.0209 ج.م

 0.0773%
مصرف أبوظبي الإسلامي
 57.6771 ج.م

 -0.0599%
 57.9778 ج.م

 -0.0716%
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
 57.6658 ج.م

 0.0341%
 57.9879 ج.م

 0.0443%
البنك العقاري المصري العربي
 57.6317 ج.م

 -0.0761%
 57.9436 ج.م

 -0.1373%
بنك مصر
 57.6317 ج.م

 -0.0761%
 57.9436 ج.م

 -0.1373%
المصرف العربى الدولى AIB
 57.6317 ج.م

 -0.0964%
 57.9436 ج.م

 -0.1373%
البنك الأهلي المصري
 57.6317 ج.م

 -0.0761%
 57.9436 ج.م

 -0.1373%
بنك SAIB
 57.63 ج.م

 -0.02%
 57.96 ج.م

 -0.01%
كريدي أجريكول
 57.6203 ج.م

 -0.0762%
 57.9322 ج.م

 -0.1372%
البنك المصري الخليجي
 57.6165 ج.م

 -0.0964%
 57.9639 ج.م

 -0.1271%
البنك الاهلي الكويتي
 57.5391 ج.م

 -0.0049%
 57.9664 ج.م

 -0.0661%
المصرف المتحد
 57.40 ج.م

 0.0565%
 58.0209 ج.م

 0.0773%

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أسعار العملات في بنك الإسكندرية اليوم

سجلت أسعار العملات في بنك الإسكندرية اليوم آخر تحديث المستويات الموضحة شراء وبيع في الجدول التالي:

العملات سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي USDEGP

الدولار الأمريكي

 50.85 ج.م

 0.10%
 50.95 ج.م

 0.10%
اليورو EUREGP

اليورو

 57.7428 ج.م

 0.1136%
 58.0779 ج.م

 0.1343%
الجنيه الإسترليني GBPEGP

الجنيه الإسترليني

 68.0435 ج.م

 0.1288%
 68.3443 ج.م

 0.1341%
الفرنك السويسري CHFEGP

الفرنك السويسري

 61.5863 ج.م

 0.0765%
 61.9227 ج.م

 0.1215%
الدنمارك كرونة DKKEGP

الدنمارك كرونة

 7.6762 ج.م

 0.0151%
 7.7795 ج.م

 0.0163%
الدينار الكويتي KWDEGP

الدينار الكويتي

 158.652 ج.م

 0.312%
 166.3619 ج.م

 0.3265%
الريال السعودي SAREGP

الريال السعودي

 13.5311 ج.م

 0.0266%
 13.583 ج.م

 0.0266%
الدينار الاردني JODEGP

الدينار الاردني

 71.3204 ج.م

 0.1403%
 71.7606 ج.م

 0.1409%
الدينار البحريني BHDEGP

الدينار البحريني

 132.2256 ج.م

 0.26%
 135.1459 ج.م

 0.2653%
الريال القطري QAREGP

الريال القطري

 13.0101 ج.م

 0.0256%
 13.9781 ج.م

 0.0275%
الريال العماني OMREGP

الريال العماني

 131.2597 ج.م

 0.2582%
 132.348 ج.م

 0.2598%
الدرهم الاماراتي AEDEGP

الدرهم الاماراتي

 13.8288 ج.م

 0.0272%
 13.8715 ج.م

 0.0272%
الكرونة السويدية SEKEGP

الكرونة السويدية

 5.1058 ج.م

 0.01%
 5.3019 ج.م

 0.0189%
النرويج كرونة NOKEGP

النرويج كرونة

 4.8045 ج.م

 0.0094%
 4.9242 ج.م

 0.0146%
الدولار الكندي CADEGP

الدولار الكندي

 36.1844 ج.م

 0.0711%
 36.8722 ج.م

 0.0804%
الدولار الاسترالي AUDEGP

الدولار الاسترالي

 32.2491 ج.م

 0.0634%
 32.6946 ج.م

 0.0743%
الين الياباني JPYEGP

الين الياباني

 0.3559 ج.م

 0.0001%
 0.3584 ج.م

 0.0007%

في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر اليورو اليوم عن طريق موقعنا مصر 365.

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