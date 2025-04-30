سعر اليورو اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025: آخر تحديث في العملة الأوروبية أمام الجنيه

سعر اليورو اليوم الأربعاء نهاية الشهر الموافق 30 أبريل 2025 في تقرير ضمن التقارير الخاصة بنا حول سعر العملات الأجنبية في السوق المصري، حيث نوضح سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك الخاصة وكذلك الحكومية لمعرفة مستويات الشراء والبيع في بداية التعاملات، تفاصيل سعر اليورو اليوم في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.
سعر اليورو اليوم
سجل سعر اليورو اليوم في تحديث الساعة 11:16 المستوى الموضح التالي:
|البنوك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
بنك قناة السويس
|57.7907 ج.م
0.1249%
|58.1235 ج.م
0.1254%
|
بنك نكست
|57.7907 ج.م
0.0454%
|58.2204 ج.م
0.0456%
|
بنك الكويت الوطني NBK
|57.768 ج.م
0.1022%
|58.1007 ج.م
0.1026%
|
بنك CIB
|57.7566 ج.م
0.0795%
|58.0893 ج.م
0.0798%
|
البنك العربى الافريقى الدولي
|57.7453 ج.م
0.1136%
|58.0779 ج.م
0.1343%
|
بنك البركة
|57.7453 ج.م
0.1136%
|58.0779 ج.م
0.1343%
|
بنك الإسكندرية
|57.7428 ج.م
0.1136%
|58.0779 ج.م
0.1343%
|
البنك المركزي المصري
|57.731 ج.م
0.1519%
|57.8919 ج.م
0.1621%
|
بنك التعمير والإسكان
|57.7231 ج.م
-0.005%
|58.0809 ج.م
0.2136%
|
بنك فيصل الإسلامي
|57.70 ج.م
0.17%
|58.08 ج.م
0.18%
|
بنك القاهرة
|57.6885 ج.م
0.0568%
|58.0209 ج.م
0.0773%
|
مصرف أبوظبي الإسلامي
|57.6771 ج.م
-0.0599%
|57.9778 ج.م
-0.0716%
|
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
|57.6658 ج.م
0.0341%
|57.9879 ج.م
0.0443%
|
البنك العقاري المصري العربي
|57.6317 ج.م
-0.0761%
|57.9436 ج.م
-0.1373%
|
بنك مصر
|57.6317 ج.م
-0.0761%
|57.9436 ج.م
-0.1373%
|
المصرف العربى الدولى AIB
|57.6317 ج.م
-0.0964%
|57.9436 ج.م
-0.1373%
|
البنك الأهلي المصري
|57.6317 ج.م
-0.0761%
|57.9436 ج.م
-0.1373%
|
بنك SAIB
|57.63 ج.م
-0.02%
|57.96 ج.م
-0.01%
|
كريدي أجريكول
|57.6203 ج.م
-0.0762%
|57.9322 ج.م
-0.1372%
|
البنك المصري الخليجي
|57.6165 ج.م
-0.0964%
|57.9639 ج.م
-0.1271%
|
البنك الاهلي الكويتي
|57.5391 ج.م
-0.0049%
|57.9664 ج.م
-0.0661%
|
المصرف المتحد
|57.40 ج.م
0.0565%
|58.0209 ج.م
0.0773%
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أسعار العملات في بنك الإسكندرية اليوم
سجلت أسعار العملات في بنك الإسكندرية اليوم آخر تحديث المستويات الموضحة شراء وبيع في الجدول التالي:
|العملات
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
USDEGP
الدولار الأمريكي
|50.85 ج.م
0.10%
|50.95 ج.م
0.10%
|
EUREGP
اليورو
|57.7428 ج.م
0.1136%
|58.0779 ج.م
0.1343%
|
GBPEGP
الجنيه الإسترليني
|68.0435 ج.م
0.1288%
|68.3443 ج.م
0.1341%
|
CHFEGP
الفرنك السويسري
|61.5863 ج.م
0.0765%
|61.9227 ج.م
0.1215%
|
DKKEGP
الدنمارك كرونة
|7.6762 ج.م
0.0151%
|7.7795 ج.م
0.0163%
|
KWDEGP
الدينار الكويتي
|158.652 ج.م
0.312%
|166.3619 ج.م
0.3265%
|
SAREGP
الريال السعودي
|13.5311 ج.م
0.0266%
|13.583 ج.م
0.0266%
|
JODEGP
الدينار الاردني
|71.3204 ج.م
0.1403%
|71.7606 ج.م
0.1409%
|
BHDEGP
الدينار البحريني
|132.2256 ج.م
0.26%
|135.1459 ج.م
0.2653%
|
QAREGP
الريال القطري
|13.0101 ج.م
0.0256%
|13.9781 ج.م
0.0275%
|
OMREGP
الريال العماني
|131.2597 ج.م
0.2582%
|132.348 ج.م
0.2598%
|
AEDEGP
الدرهم الاماراتي
|13.8288 ج.م
0.0272%
|13.8715 ج.م
0.0272%
|
SEKEGP
الكرونة السويدية
|5.1058 ج.م
0.01%
|5.3019 ج.م
0.0189%
|
NOKEGP
النرويج كرونة
|4.8045 ج.م
0.0094%
|4.9242 ج.م
0.0146%
|
CADEGP
الدولار الكندي
|36.1844 ج.م
0.0711%
|36.8722 ج.م
0.0804%
|
AUDEGP
الدولار الاسترالي
|32.2491 ج.م
0.0634%
|32.6946 ج.م
0.0743%
|
JPYEGP
الين الياباني
|0.3559 ج.م
0.0001%
|0.3584 ج.م
0.0007%
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