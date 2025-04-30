تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5400 للشراء في تحديث 11:25 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 30 أبريل الساعة 11:25 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5423 جنيهًا للبيع و5400 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 11 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5434 جنيهًا للبيع و5411 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4971 جنيهًا للبيع و4950 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 21 ليسجل 4745 جنيهًا للبيع و4725 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 9 جنيهًا ليبلغ 4067 جنيهًا للبيع و4050 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4076 جنيهًا للبيع و4059 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3163 جنيهًا للبيع و3150 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 7 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3170 جنيهًا للبيع و 3157 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2711 جنيهًا للبيع و2700 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2717 جنيهًا للبيع و2706 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 168670 جنيهًا للبيع و167959 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 355 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 169025 جنيهًا للبيع و168314 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 37960 جنيهًا للبيع و37800 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 38040 جنيهًا للبيع و37880 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 30 أبريل الساعة 11:25 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4725 جنيه للشراء، وللبيع 4745 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23625 جنيه للشراء، وللبيع 23725 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47250 جنيه للشراء، وللبيع 47450 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118125 جنيه للشراء، وللبيع 118625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 236250 جنيه للشراء، وللبيع 237250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 472500 جنيه للشراء، وللبيع 474500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 708750 جنيه للشراء، وللبيع 711750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 945000 جنيه للشراء، وللبيع 949000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1181250 جنيه للشراء، وللبيع 1186250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.