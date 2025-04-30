تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5389 للشراء في تحديث 11:40 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 30 أبريل الساعة 11:40 صباحًا. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 5411 جنيهًا للبيع و5389 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 11 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5423 جنيهًا للبيع و5400 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 4960 جنيهًا للبيع و4940 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4971 جنيهًا للبيع و4950 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4735 جنيهًا للبيع و4715 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 18 ليسجل 4059 جنيهًا للبيع و4041 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 9 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 7 جنيهًا ليبلغ 3157 جنيهًا للبيع و3143 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3163 جنيهًا للبيع و3150 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2706 جنيهًا للبيع و2694 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2711 جنيهًا للبيع و 2700 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 168314 جنيهًا للبيع و167603 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 356 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 168670 جنيهًا للبيع و167959 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 37880 جنيهًا للبيع و37720 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 80 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 37960 جنيهًا للبيع و37800 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصبح 3282.78 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3307.76 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 30 أبريل الساعة 11:40 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4715 جنيه للشراء، وللبيع 4735 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23575 جنيه للشراء، وللبيع 23675 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47150 جنيه للشراء، وللبيع 47350 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 117875 جنيه للشراء، وللبيع 118375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 235750 جنيه للشراء، وللبيع 236750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 471500 جنيه للشراء، وللبيع 473500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 707250 جنيه للشراء، وللبيع 710250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 943000 جنيه للشراء، وللبيع 947000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1178750 جنيه للشراء، وللبيع 1183750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.