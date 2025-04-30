سعر الفرنك السويسري اليوم 30 أبريل 2025 .. بكم سجل في بنك مصر ؟

سعر الفرنك السويسري اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 نهاية الشهر في تقرير سعر الصرف في السوق المصري، حيث نوضح سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك وبالأخص بنك مصر والبنك الأهلي المصري، بكم سجل سعر الفرنك السويسري اليوم ؟ الإجابة في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.
سعر الفرنك السويسري اليوم
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في تحديث الساعة 11:56 المستوى التالي في الشراء والبيع وبالتحديد في البنوك الحكومية:
|البنوك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
بنك CIB
|61.6709 ج.م
0.0849%
|61.9349 ج.م
0.0851%
|
مصرف أبوظبي الإسلامي
|61.655 ج.م
0.069%
|61.9713 ج.م
0.1337%
|
بنك الكويت الوطني NBK
|61.6457 ج.م
0.0718%
|61.947 ج.م
0.1094%
|
بنك نكست
|61.6177 ج.م
0.0485%
|62.0392 ج.م
0.0486%
|
كريدي أجريكول
|61.6148 ج.م
0.0894%
|61.9835 ج.م
0.1945%
|
البنك العربى الافريقى الدولي
|61.614 ج.م
0.0765%
|61.9227 ج.م
0.1215%
|
بنك الإسكندرية
|61.5863 ج.م
0.0765%
|61.9227 ج.م
0.1215%
|
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
|61.5739 ج.م
0.0364%
|61.8376 ج.م
0.0364%
|
بنك SAIB
|61.54 ج.م
-0.02%
|61.80 ج.م
-0.03%
|
بنك مصر
|61.5375 ج.م
0.1191%
|61.8012 ج.م
-0.2186%
|
البنك الأهلي المصري
|61.5375 ج.م
0.1191%
|61.8012 ج.م
-0.2186%
|
المصرف العربى الدولى AIB
|61.5375 ج.م
-0.0243%
|61.8012 ج.م
-0.2186%
|
البنك المصري الخليجي
|61.5152 ج.م
0.134%
|61.8312 ج.م
-0.2188%
|
بنك البركة
|61.5012 ج.م
-0.1053%
|61.8619 ج.م
-0.0608%
|
بنك القاهرة
|61.4938 ج.م
-0.0894%
|61.8619 ج.م
0.0607%
|
البنك المركزي المصري
|61.4201 ج.م
0.3143%
|61.6157 ج.م
0.3258%
|
بنك فيصل الإسلامي
|61.41 ج.م
0.37%
|62.01 ج.م
0.48%
|
بنك قناة السويس
|61.1703 ج.م
0.0962%
|61.9713 ج.م
0.1337%
|
البنك الاهلي الكويتي
|61.0077 ج.م
0.1937%
|61.8255 ج.م
-0.1427%
ستحب قراءة: سعر اليورو اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025: آخر تحديث في العملة الأوروبية أمام الجنيه
أسعار العملات في بنك القاهرة اليوم
سجلت أسعار العملات في بنك القاهرة اليوم في هذه الأثناء المستويات الموضحة في الجدول في الشراء والبيع:
|العملات
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
USDEGP
الدولار الأمريكي
|50.80 ج.م
-0.03%
|50.90 ج.م
-0.03%
|
EUREGP
اليورو
|57.6885 ج.م
-0.034%
|58.0209 ج.م
-0.0342%
|
GBPEGP
الجنيه الإسترليني
|67.9094 ج.م
-0.1113%
|68.2773 ج.م
-0.0402%
|
CNYEGP
اليوان الصيني
|6.9818 ج.م
0.0069%
|7.0111 ج.م
0.0083%
|
CHFEGP
الفرنك السويسري
|61.4938 ج.م
-0.0894%
|61.8619 ج.م
0.0607%
|
DKKEGP
الدنمارك كرونة
|7.7278 ج.م
0.0076%
|7.7718 ج.م
0.0086%
|
KWDEGP
الدينار الكويتي
|164.828 ج.م
-0.1623%
|166.1987 ج.م
-0.1632%
|
SAREGP
الريال السعودي
|13.5105 ج.م
0.024%
|13.5697 ج.م
-0.008%
|
JODEGP
الدينار الاردني
|71.1485 ج.م
-0.07%
|71.6901 ج.م
-0.0705%
|
BHDEGP
الدينار البحريني
|133.6322 ج.م
0.2628%
|135.0133 ج.م
0.1327%
|
QAREGP
الريال القطري
|13.0218 ج.م
0.0256%
|13.9643 ج.م
-0.0138%
|
OMREGP
الريال العماني
|130.785 ج.م
0.2462%
|132.2078 ج.م
-0.1299%
|
AEDEGP
الدرهم الاماراتي
|13.8315 ج.م
0.0245%
|13.8579 ج.م
-0.0081%
|
SEKEGP
الكرونة السويدية
|5.2534 ج.م
-0.0031%
|5.2967 ج.م
-0.0031%
|
NOKEGP
النرويج كرونة
|4.8857 ج.م
-0.0049%
|4.9193 ج.م
-0.0049%
|
CADEGP
الدولار الكندي
|36.6893 ج.م
0.0361%
|36.836 ج.م
0.0442%
|
AUDEGP
الدولار الاسترالي
|32.4053 ج.م
0.0319%
|32.6625 ج.م
0.0524%
|
JPYEGP
الين الياباني
|35.5518 ج.م
-0.0375%
|35.8022 ج.م
-0.0352%
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