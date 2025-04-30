سعر الفرنك السويسري اليوم 30 أبريل 2025 .. بكم سجل في بنك مصر ؟

سعر الفرنك السويسري اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 نهاية الشهر في تقرير سعر الصرف في السوق المصري، حيث نوضح سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك وبالأخص بنك مصر والبنك الأهلي المصري، بكم سجل سعر الفرنك السويسري اليوم ؟ الإجابة في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الفرنك السويسري اليوم

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في تحديث الساعة 11:56 المستوى التالي في الشراء والبيع وبالتحديد في البنوك الحكومية:

البنوك سعر الشراء سعر البيع بنك CIB 61.6709 ج.م 0.0849% 61.9349 ج.م 0.0851% مصرف أبوظبي الإسلامي 61.655 ج.م 0.069% 61.9713 ج.م 0.1337% بنك الكويت الوطني NBK 61.6457 ج.م 0.0718% 61.947 ج.م 0.1094% بنك نكست 61.6177 ج.م 0.0485% 62.0392 ج.م 0.0486% كريدي أجريكول 61.6148 ج.م 0.0894% 61.9835 ج.م 0.1945% البنك العربى الافريقى الدولي 61.614 ج.م 0.0765% 61.9227 ج.م 0.1215% بنك الإسكندرية 61.5863 ج.م 0.0765% 61.9227 ج.م 0.1215% بنك قطر الوطني الأهلي QNB 61.5739 ج.م 0.0364% 61.8376 ج.م 0.0364% بنك SAIB 61.54 ج.م -0.02% 61.80 ج.م -0.03% بنك مصر 61.5375 ج.م 0.1191% 61.8012 ج.م -0.2186% البنك الأهلي المصري 61.5375 ج.م 0.1191% 61.8012 ج.م -0.2186% المصرف العربى الدولى AIB 61.5375 ج.م -0.0243% 61.8012 ج.م -0.2186% البنك المصري الخليجي 61.5152 ج.م 0.134% 61.8312 ج.م -0.2188% بنك البركة 61.5012 ج.م -0.1053% 61.8619 ج.م -0.0608% بنك القاهرة 61.4938 ج.م -0.0894% 61.8619 ج.م 0.0607% البنك المركزي المصري 61.4201 ج.م 0.3143% 61.6157 ج.م 0.3258% بنك فيصل الإسلامي 61.41 ج.م 0.37% 62.01 ج.م 0.48% بنك قناة السويس 61.1703 ج.م 0.0962% 61.9713 ج.م 0.1337% البنك الاهلي الكويتي 61.0077 ج.م 0.1937% 61.8255 ج.م -0.1427%

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أسعار العملات في بنك القاهرة اليوم

سجلت أسعار العملات في بنك القاهرة اليوم في هذه الأثناء المستويات الموضحة في الجدول في الشراء والبيع:

العملات سعر الشراء سعر البيع USDEGP الدولار الأمريكي 50.80 ج.م -0.03% 50.90 ج.م -0.03% EUREGP اليورو 57.6885 ج.م -0.034% 58.0209 ج.م -0.0342% GBPEGP الجنيه الإسترليني 67.9094 ج.م -0.1113% 68.2773 ج.م -0.0402% CNYEGP اليوان الصيني 6.9818 ج.م 0.0069% 7.0111 ج.م 0.0083% CHFEGP الفرنك السويسري 61.4938 ج.م -0.0894% 61.8619 ج.م 0.0607% DKKEGP الدنمارك كرونة 7.7278 ج.م 0.0076% 7.7718 ج.م 0.0086% KWDEGP الدينار الكويتي 164.828 ج.م -0.1623% 166.1987 ج.م -0.1632% SAREGP الريال السعودي 13.5105 ج.م 0.024% 13.5697 ج.م -0.008% JODEGP الدينار الاردني 71.1485 ج.م -0.07% 71.6901 ج.م -0.0705% BHDEGP الدينار البحريني 133.6322 ج.م 0.2628% 135.0133 ج.م 0.1327% QAREGP الريال القطري 13.0218 ج.م 0.0256% 13.9643 ج.م -0.0138% OMREGP الريال العماني 130.785 ج.م 0.2462% 132.2078 ج.م -0.1299% AEDEGP الدرهم الاماراتي 13.8315 ج.م 0.0245% 13.8579 ج.م -0.0081% SEKEGP الكرونة السويدية 5.2534 ج.م -0.0031% 5.2967 ج.م -0.0031% NOKEGP النرويج كرونة 4.8857 ج.م -0.0049% 4.9193 ج.م -0.0049% CADEGP الدولار الكندي 36.6893 ج.م 0.0361% 36.836 ج.م 0.0442% AUDEGP الدولار الاسترالي 32.4053 ج.م 0.0319% 32.6625 ج.م 0.0524% JPYEGP الين الياباني 35.5518 ج.م -0.0375% 35.8022 ج.م -0.0352%

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