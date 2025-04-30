سعر الفرنك السويسري اليوم

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سعر الفرنك السويسري اليوم 30 أبريل 2025 .. بكم سجل في بنك مصر ؟

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سعر الفرنك السويسري اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 نهاية الشهر في تقرير سعر الصرف في السوق المصري، حيث نوضح سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك وبالأخص بنك مصر والبنك الأهلي المصري، بكم سجل سعر الفرنك السويسري اليوم ؟ الإجابة في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الفرنك السويسري اليوم

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في تحديث الساعة 11:56 المستوى التالي في الشراء والبيع وبالتحديد في البنوك الحكومية:

البنوك سعر الشراء سعر البيع
بنك CIB
 61.6709 ج.م

 0.0849%
 61.9349 ج.م

 0.0851%
مصرف أبوظبي الإسلامي
 61.655 ج.م

 0.069%
 61.9713 ج.م

 0.1337%
بنك الكويت الوطني NBK
 61.6457 ج.م

 0.0718%
 61.947 ج.م

 0.1094%
بنك نكست
 61.6177 ج.م

 0.0485%
 62.0392 ج.م

 0.0486%
كريدي أجريكول
 61.6148 ج.م

 0.0894%
 61.9835 ج.م

 0.1945%
البنك العربى الافريقى الدولي
 61.614 ج.م

 0.0765%
 61.9227 ج.م

 0.1215%
بنك الإسكندرية
 61.5863 ج.م

 0.0765%
 61.9227 ج.م

 0.1215%
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
 61.5739 ج.م

 0.0364%
 61.8376 ج.م

 0.0364%
بنك SAIB
 61.54 ج.م

 -0.02%
 61.80 ج.م

 -0.03%
بنك مصر
 61.5375 ج.م

 0.1191%
 61.8012 ج.م

 -0.2186%
البنك الأهلي المصري
 61.5375 ج.م

 0.1191%
 61.8012 ج.م

 -0.2186%
المصرف العربى الدولى AIB
 61.5375 ج.م

 -0.0243%
 61.8012 ج.م

 -0.2186%
البنك المصري الخليجي
 61.5152 ج.م

 0.134%
 61.8312 ج.م

 -0.2188%
بنك البركة
 61.5012 ج.م

 -0.1053%
 61.8619 ج.م

 -0.0608%
بنك القاهرة
 61.4938 ج.م

 -0.0894%
 61.8619 ج.م

 0.0607%
البنك المركزي المصري
 61.4201 ج.م

 0.3143%
 61.6157 ج.م

 0.3258%
بنك فيصل الإسلامي
 61.41 ج.م

 0.37%
 62.01 ج.م

 0.48%
بنك قناة السويس
 61.1703 ج.م

 0.0962%
 61.9713 ج.م

 0.1337%
البنك الاهلي الكويتي
 61.0077 ج.م

 0.1937%
 61.8255 ج.م

 -0.1427%

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أسعار العملات في بنك القاهرة اليوم

سجلت أسعار العملات في بنك القاهرة اليوم في هذه الأثناء المستويات الموضحة في الجدول في الشراء والبيع:

العملات سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي USDEGP

الدولار الأمريكي

 50.80 ج.م

 -0.03%
 50.90 ج.م

 -0.03%
اليورو EUREGP

اليورو

 57.6885 ج.م

 -0.034%
 58.0209 ج.م

 -0.0342%
الجنيه الإسترليني GBPEGP

الجنيه الإسترليني

 67.9094 ج.م

 -0.1113%
 68.2773 ج.م

 -0.0402%
اليوان الصيني CNYEGP

اليوان الصيني

 6.9818 ج.م

 0.0069%
 7.0111 ج.م

 0.0083%
الفرنك السويسري CHFEGP

الفرنك السويسري

 61.4938 ج.م

 -0.0894%
 61.8619 ج.م

 0.0607%
الدنمارك كرونة DKKEGP

الدنمارك كرونة

 7.7278 ج.م

 0.0076%
 7.7718 ج.م

 0.0086%
الدينار الكويتي KWDEGP

الدينار الكويتي

 164.828 ج.م

 -0.1623%
 166.1987 ج.م

 -0.1632%
الريال السعودي SAREGP

الريال السعودي

 13.5105 ج.م

 0.024%
 13.5697 ج.م

 -0.008%
الدينار الاردني JODEGP

الدينار الاردني

 71.1485 ج.م

 -0.07%
 71.6901 ج.م

 -0.0705%
الدينار البحريني BHDEGP

الدينار البحريني

 133.6322 ج.م

 0.2628%
 135.0133 ج.م

 0.1327%
الريال القطري QAREGP

الريال القطري

 13.0218 ج.م

 0.0256%
 13.9643 ج.م

 -0.0138%
الريال العماني OMREGP

الريال العماني

 130.785 ج.م

 0.2462%
 132.2078 ج.م

 -0.1299%
الدرهم الاماراتي AEDEGP

الدرهم الاماراتي

 13.8315 ج.م

 0.0245%
 13.8579 ج.م

 -0.0081%
الكرونة السويدية SEKEGP

الكرونة السويدية

 5.2534 ج.م

 -0.0031%
 5.2967 ج.م

 -0.0031%
النرويج كرونة NOKEGP

النرويج كرونة

 4.8857 ج.م

 -0.0049%
 4.9193 ج.م

 -0.0049%
الدولار الكندي CADEGP

الدولار الكندي

 36.6893 ج.م

 0.0361%
 36.836 ج.م

 0.0442%
الدولار الاسترالي AUDEGP

الدولار الاسترالي

 32.4053 ج.م

 0.0319%
 32.6625 ج.م

 0.0524%
الين الياباني JPYEGP

الين الياباني

 35.5518 ج.م

 -0.0375%
 35.8022 ج.م

 -0.0352%

في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الفرنك السويسري اليوم عن طريق موقعنا مصر 365.

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