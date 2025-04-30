ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5406 للشراء في تحديث 12:20 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 30 أبريل الساعة 12:20 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5434 جنيهًا للبيع و5406 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 17 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5411 جنيهًا للبيع و5389 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 4981 جنيهًا للبيع و4955 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 15 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4960 جنيهًا للبيع و4940 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 4755 جنيهًا للبيع و4730 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 15 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4735 جنيهًا للبيع و4715 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 4076 جنيهًا للبيع و4054 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 13 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 14 ليسجل 3170 جنيهًا للبيع و3153 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 9 جنيهًا ليبلغ 2717 جنيهًا للبيع و2703 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2706 جنيهًا للبيع و2694 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 169025 جنيهًا للبيع و168137 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 534 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 168314 جنيهًا للبيع و 167603 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 38040 جنيهًا للبيع و37840 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 120 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 37880 جنيهًا للبيع و37720 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 30 أبريل الساعة 12:20 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4730 جنيه للشراء، وللبيع 4755 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23650 جنيه للشراء، وللبيع 23775 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47300 جنيه للشراء، وللبيع 47550 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118250 جنيه للشراء، وللبيع 118875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 236500 جنيه للشراء، وللبيع 237750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 473000 جنيه للشراء، وللبيع 475500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 709500 جنيه للشراء، وللبيع 713250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 946000 جنيه للشراء، وللبيع 951000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1182500 جنيه للشراء، وللبيع 1188750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.