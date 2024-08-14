ارتفاع أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه وميد بنك يتصدر الشراء: تحديث 04:15 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 4:15 مساءً. حيث يُعتبر الدرهم الإماراتي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدرهم الإماراتي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدرهم الإماراتي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدرهم الإماراتي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي حاليًا متوفر في ميد بنك حيث ارتفع الدرهم الإماراتي بقيمة 1 قرشًا ليبلغ سعره 13.47 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.42 جنيها للشراء و 13.46 جنيها للبيع.

بنك مصر: الدرهم الإماراتي يسجل 13.34 جنيها للشراء و 13.38 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.44 جنيها، وللبيع 13.48 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.30 جنيها، وسعر البيع هو 13.39 جنيها.

بنك البركة: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.37 جنيها، وللبيع 13.40 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.46 جنيها للشراء و 13.49 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.41 جنيها للشراء و 13.44 جنيها للبيع.

ميد بنك: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.41 جنيها وبيعه بسعر 13.48 جنيها.

بنك قناة السويس: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.33 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.34 جنيها، وللبيع عند 13.38 جنيها.

المصرف المتحد: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.08 جنيها، وللبيع عند 13.38 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.27 جنيها، وسعر البيع هو 13.50 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.40 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.37 جنيها، وسعر البيع هو 13.41 جنيها.

: شراء الدرهم الإماراتي بسعر جنيها وبيعه بسعر جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.