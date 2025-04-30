سعر الريال السعودي اليوم 30 أبريل: هل العملة الخضراء العربية ارتفعت في البنوك ؟

سعر الريال السعودي اليوم في نهاية الشهر الحالي الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 ضمن تقاريرنا حول سعر صرف العملات العربية، في التقرير نوضح سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم شراء وبيع في منتصف التعاملات في عدد من البنوك في جدول تفصيلي مبسط، لذلك إن كنت تبحث عن إجابة سؤال بكم سعر الريال اليوم ؟ فأنت في المكان الصحيح علي موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في تحديث منتصف التعاملات في الساعة 12:52 المستوى التالي في الشراء والبيع خصوصًا ونحن مقبلون على موسم الحج رزقنا الله وإياكم زيارة بيته الكريم.

البنوك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبوظبي الإسلامي 13.566 ج.م 0.0267% 13.5937 ج.م 0.0293% بنك نكست 13.5496 ج.م 0.0107% 13.5959 ج.م 0.0106% البنك الاهلي الكويتي 13.534 ج.م 0.0167% 13.5625 ج.م 0.0164% المصرف العربى الدولى AIB 13.5286 ج.م -0.0054% 13.5564 ج.م -0.0011% البنك المركزي المصري 13.5254 ج.م -0.0014% 13.5626 ج.م 0.0002% بنك CIB 13.5241 ج.م -0.0133% 13.5731 ج.م -0.0133% بنك الإسكندرية 13.5178 ج.م -0.0133% 13.5697 ج.م -0.0133% البنك المصري الخليجي 13.5045 ج.م 0.0133% 13.5311 ج.م 0.0133% بنك مصر 13.4998 ج.م 0.0159% 13.5724 ج.م 0.016% بنك القاهرة 13.4998 ج.م -0.0107% 13.5591 ج.م -0.0106% بنك قناة السويس 13.4933 ج.م -0.0186% 13.5823 ج.م -0.0187% بنك التعمير والإسكان 13.492 ج.م -0.0053% 13.5564 ج.م -0.0011% البنك الأهلي المصري 13.4839 ج.م -0.0053% 13.5564 ج.م -0.0011% بنك الكويت الوطني NBK 13.4803 ج.م 0.0053% 13.6126 ج.م 0.0054% بنك فيصل الإسلامي 13.48 ج.م -0.01% 13.55 ج.م -0.01% بنك البركة 13.4753 ج.م -0.0129% 13.5697 ج.م -0.0133% كريدي أجريكول 13.4746 ج.م -0.0265% 13.5697 ج.م -0.0267% بنك قطر الوطني الأهلي QNB 13.4517 ج.م 0.008% 13.5644 ج.م 0.0073% البنك العربى الافريقى الدولي 13.424 ج.م 0.0264% 13.6059 ج.م 0.0267% بنك SAIB 13.33 ج.م -0.01% 13.56 ج.م -0.02% البنك العقاري المصري العربي 13.1818 ج.م -0.0052% 13.5571 ج.م -0.0039% المصرف المتحد 13.099 ج.م 0.0129% 13.5733 ج.م 0.0133%

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أسعار العملات في بنك فيصل الإسلامي اليوم

العملات سعر الشراء سعر البيع USDEGP الدولار الأمريكي 50.75 ج.م -0.03% 50.85 ج.م -0.03% EUREGP اليورو 57.70 ج.م 0.17% 58.08 ج.م 0.18% GBPEGP الجنيه الإسترليني 67.90 ج.م 0.46% 68.35 ج.م 0.41% CNYEGP اليوان الصيني 7.01 ج.م 0.05% 7.03 ج.م 0.04% CHFEGP الفرنك السويسري 61.41 ج.م 0.37% 62.01 ج.م 0.48% DKKEGP الدنمارك كرونة 7.09 ج.م 7.09% 7.13 ج.م 7.13% KWDEGP الدينار الكويتي 164.77 ج.م -0.10% 166.04 ج.م 0.09% SAREGP الريال السعودي 13.48 ج.م -0.01% 13.55 ج.م -0.01% QAREGP الريال القطري 12.88 ج.م -0.01% 13.95 ج.م -0.01% AEDEGP الدرهم الاماراتي 13.80 ج.م -0.01% 13.84 ج.م -0.01% SEKEGP الكرونة السويدية 4.71 ج.م 4.71% 4.74 ج.م 4.74% NOKEGP النرويج كرونة 4.54 ج.م 4.54% 4.56 ج.م 4.56% CADEGP الدولار الكندي 35.61 ج.م 35.61% 35.76 ج.م 35.76% JPYEGP الين الياباني 0.33 ج.م 0.33% 0.33 ج.م 0.33%

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