سعر الريال السعودي اليوم

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سعر الريال السعودي اليوم 30 أبريل: هل العملة الخضراء العربية ارتفعت في البنوك ؟

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سعر الريال السعودي اليوم في نهاية الشهر الحالي الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 ضمن تقاريرنا حول سعر صرف العملات العربية، في التقرير نوضح سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم شراء وبيع في منتصف التعاملات في عدد من البنوك في جدول تفصيلي مبسط، لذلك إن كنت تبحث عن إجابة سؤال بكم سعر الريال اليوم ؟ فأنت في المكان الصحيح علي موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في تحديث منتصف التعاملات في الساعة 12:52 المستوى التالي في الشراء والبيع خصوصًا ونحن مقبلون على موسم الحج رزقنا الله وإياكم زيارة بيته الكريم.

البنوك سعر الشراء سعر البيع
مصرف أبوظبي الإسلامي
 13.566 ج.م

 0.0267%
 13.5937 ج.م

 0.0293%
بنك نكست
 13.5496 ج.م

 0.0107%
 13.5959 ج.م

 0.0106%
البنك الاهلي الكويتي
 13.534 ج.م

 0.0167%
 13.5625 ج.م

 0.0164%
المصرف العربى الدولى AIB
 13.5286 ج.م

 -0.0054%
 13.5564 ج.م

 -0.0011%
البنك المركزي المصري
 13.5254 ج.م

 -0.0014%
 13.5626 ج.م

 0.0002%
بنك CIB
 13.5241 ج.م

 -0.0133%
 13.5731 ج.م

 -0.0133%
بنك الإسكندرية
 13.5178 ج.م

 -0.0133%
 13.5697 ج.م

 -0.0133%
البنك المصري الخليجي
 13.5045 ج.م

 0.0133%
 13.5311 ج.م

 0.0133%
بنك مصر
 13.4998 ج.م

 0.0159%
 13.5724 ج.م

 0.016%
بنك القاهرة
 13.4998 ج.م

 -0.0107%
 13.5591 ج.م

 -0.0106%
بنك قناة السويس
 13.4933 ج.م

 -0.0186%
 13.5823 ج.م

 -0.0187%
بنك التعمير والإسكان
 13.492 ج.م

 -0.0053%
 13.5564 ج.م

 -0.0011%
البنك الأهلي المصري
 13.4839 ج.م

 -0.0053%
 13.5564 ج.م

 -0.0011%
بنك الكويت الوطني NBK
 13.4803 ج.م

 0.0053%
 13.6126 ج.م

 0.0054%
بنك فيصل الإسلامي
 13.48 ج.م

 -0.01%
 13.55 ج.م

 -0.01%
بنك البركة
 13.4753 ج.م

 -0.0129%
 13.5697 ج.م

 -0.0133%
كريدي أجريكول
 13.4746 ج.م

 -0.0265%
 13.5697 ج.م

 -0.0267%
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
 13.4517 ج.م

 0.008%
 13.5644 ج.م

 0.0073%
البنك العربى الافريقى الدولي
 13.424 ج.م

 0.0264%
 13.6059 ج.م

 0.0267%
بنك SAIB
 13.33 ج.م

 -0.01%
 13.56 ج.م

 -0.02%
البنك العقاري المصري العربي
 13.1818 ج.م

 -0.0052%
 13.5571 ج.م

 -0.0039%
المصرف المتحد
 13.099 ج.م

 0.0129%
 13.5733 ج.م

 0.0133%

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أسعار العملات في بنك فيصل الإسلامي اليوم

العملات سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي USDEGP

الدولار الأمريكي

 50.75 ج.م

 -0.03%
 50.85 ج.م

 -0.03%
اليورو EUREGP

اليورو

 57.70 ج.م

 0.17%
 58.08 ج.م

 0.18%
الجنيه الإسترليني GBPEGP

الجنيه الإسترليني

 67.90 ج.م

 0.46%
 68.35 ج.م

 0.41%
اليوان الصيني CNYEGP

اليوان الصيني

 7.01 ج.م

 0.05%
 7.03 ج.م

 0.04%
الفرنك السويسري CHFEGP

الفرنك السويسري

 61.41 ج.م

 0.37%
 62.01 ج.م

 0.48%
الدنمارك كرونة DKKEGP

الدنمارك كرونة

 7.09 ج.م

 7.09%
 7.13 ج.م

 7.13%
الدينار الكويتي KWDEGP

الدينار الكويتي

 164.77 ج.م

 -0.10%
 166.04 ج.م

 0.09%
الريال السعودي SAREGP

الريال السعودي

 13.48 ج.م

 -0.01%
 13.55 ج.م

 -0.01%
الريال القطري QAREGP

الريال القطري

 12.88 ج.م

 -0.01%
 13.95 ج.م

 -0.01%
الدرهم الاماراتي AEDEGP

الدرهم الاماراتي

 13.80 ج.م

 -0.01%
 13.84 ج.م

 -0.01%
الكرونة السويدية SEKEGP

الكرونة السويدية

 4.71 ج.م

 4.71%
 4.74 ج.م

 4.74%
النرويج كرونة NOKEGP

النرويج كرونة

 4.54 ج.م

 4.54%
 4.56 ج.م

 4.56%
الدولار الكندي CADEGP

الدولار الكندي

 35.61 ج.م

 35.61%
 35.76 ج.م

 35.76%
الين الياباني JPYEGP

الين الياباني

 0.33 ج.م

 0.33%
 0.33 ج.م

 0.33%

في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري عن طريق موقعنا مصر 365.

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