سعر الريال السعودي اليوم 30 أبريل: هل العملة الخضراء العربية ارتفعت في البنوك ؟

سعر الريال السعودي اليوم في نهاية الشهر الحالي الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 ضمن تقاريرنا حول سعر صرف العملات العربية، في التقرير نوضح سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم شراء وبيع في منتصف التعاملات في عدد من البنوك في جدول تفصيلي مبسط، لذلك إن كنت تبحث عن إجابة سؤال بكم سعر الريال اليوم ؟ فأنت في المكان الصحيح علي موقعكم المفضل مصر 365.
سعر الريال السعودي اليوم
سجل سعر الريال السعودي اليوم في تحديث منتصف التعاملات في الساعة 12:52 المستوى التالي في الشراء والبيع خصوصًا ونحن مقبلون على موسم الحج رزقنا الله وإياكم زيارة بيته الكريم.
|البنوك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
مصرف أبوظبي الإسلامي
|13.566 ج.م
0.0267%
|13.5937 ج.م
0.0293%
|
بنك نكست
|13.5496 ج.م
0.0107%
|13.5959 ج.م
0.0106%
|
البنك الاهلي الكويتي
|13.534 ج.م
0.0167%
|13.5625 ج.م
0.0164%
|
المصرف العربى الدولى AIB
|13.5286 ج.م
-0.0054%
|13.5564 ج.م
-0.0011%
|
البنك المركزي المصري
|13.5254 ج.م
-0.0014%
|13.5626 ج.م
0.0002%
|
بنك CIB
|13.5241 ج.م
-0.0133%
|13.5731 ج.م
-0.0133%
|
بنك الإسكندرية
|13.5178 ج.م
-0.0133%
|13.5697 ج.م
-0.0133%
|
البنك المصري الخليجي
|13.5045 ج.م
0.0133%
|13.5311 ج.م
0.0133%
|
بنك مصر
|13.4998 ج.م
0.0159%
|13.5724 ج.م
0.016%
|
بنك القاهرة
|13.4998 ج.م
-0.0107%
|13.5591 ج.م
-0.0106%
|
بنك قناة السويس
|13.4933 ج.م
-0.0186%
|13.5823 ج.م
-0.0187%
|
بنك التعمير والإسكان
|13.492 ج.م
-0.0053%
|13.5564 ج.م
-0.0011%
|
البنك الأهلي المصري
|13.4839 ج.م
-0.0053%
|13.5564 ج.م
-0.0011%
|
بنك الكويت الوطني NBK
|13.4803 ج.م
0.0053%
|13.6126 ج.م
0.0054%
|
بنك فيصل الإسلامي
|13.48 ج.م
-0.01%
|13.55 ج.م
-0.01%
|
بنك البركة
|13.4753 ج.م
-0.0129%
|13.5697 ج.م
-0.0133%
|
كريدي أجريكول
|13.4746 ج.م
-0.0265%
|13.5697 ج.م
-0.0267%
|
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
|13.4517 ج.م
0.008%
|13.5644 ج.م
0.0073%
|
البنك العربى الافريقى الدولي
|13.424 ج.م
0.0264%
|13.6059 ج.م
0.0267%
|
بنك SAIB
|13.33 ج.م
-0.01%
|13.56 ج.م
-0.02%
|
البنك العقاري المصري العربي
|13.1818 ج.م
-0.0052%
|13.5571 ج.م
-0.0039%
|
المصرف المتحد
|13.099 ج.م
0.0129%
|13.5733 ج.م
0.0133%
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أسعار العملات في بنك فيصل الإسلامي اليوم
|العملات
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
USDEGP
الدولار الأمريكي
|50.75 ج.م
-0.03%
|50.85 ج.م
-0.03%
|
EUREGP
اليورو
|57.70 ج.م
0.17%
|58.08 ج.م
0.18%
|
GBPEGP
الجنيه الإسترليني
|67.90 ج.م
0.46%
|68.35 ج.م
0.41%
|
CNYEGP
اليوان الصيني
|7.01 ج.م
0.05%
|7.03 ج.م
0.04%
|
CHFEGP
الفرنك السويسري
|61.41 ج.م
0.37%
|62.01 ج.م
0.48%
|
DKKEGP
الدنمارك كرونة
|7.09 ج.م
7.09%
|7.13 ج.م
7.13%
|
KWDEGP
الدينار الكويتي
|164.77 ج.م
-0.10%
|166.04 ج.م
0.09%
|
SAREGP
الريال السعودي
|13.48 ج.م
-0.01%
|13.55 ج.م
-0.01%
|
QAREGP
الريال القطري
|12.88 ج.م
-0.01%
|13.95 ج.م
-0.01%
|
AEDEGP
الدرهم الاماراتي
|13.80 ج.م
-0.01%
|13.84 ج.م
-0.01%
|
SEKEGP
الكرونة السويدية
|4.71 ج.م
4.71%
|4.74 ج.م
4.74%
|
NOKEGP
النرويج كرونة
|4.54 ج.م
4.54%
|4.56 ج.م
4.56%
|
CADEGP
الدولار الكندي
|35.61 ج.م
35.61%
|35.76 ج.م
35.76%
|
JPYEGP
الين الياباني
|0.33 ج.م
0.33%
|0.33 ج.م
0.33%
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