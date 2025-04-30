تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5383 للشراء في تحديث 01:00 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 30 أبريل الساعة 1:00 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5406 جنيهًا للبيع و5383 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 23 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5434 جنيهًا للبيع و5406 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4955 جنيهًا للبيع و4934 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 21 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 21 ليسجل 4730 جنيهًا للبيع و4710 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 20 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 17 جنيهًا ليبلغ 4054 جنيهًا للبيع و4037 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4076 جنيهًا للبيع و4054 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3153 جنيهًا للبيع و3140 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 13 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3170 جنيهًا للبيع و 3153 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2703 جنيهًا للبيع و2691 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 12 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2717 جنيهًا للبيع و2703 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 168137 جنيهًا للبيع و167426 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 711 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 169025 جنيهًا للبيع و168137 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 37840 جنيهًا للبيع و37680 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 160 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 38040 جنيهًا للبيع و37840 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 30 أبريل الساعة 1:00 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4710 جنيه للشراء، وللبيع 4730 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23550 جنيه للشراء، وللبيع 23650 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47100 جنيه للشراء، وللبيع 47300 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 117750 جنيه للشراء، وللبيع 118250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 235500 جنيه للشراء، وللبيع 236500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 471000 جنيه للشراء، وللبيع 473000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 706500 جنيه للشراء، وللبيع 709500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 942000 جنيه للشراء، وللبيع 946000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1177500 جنيه للشراء، وللبيع 1182500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.