تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5371 للشراء في تحديث 01:15 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 30 أبريل الساعة 1:15 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 5394 جنيهًا للبيع و5371 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 12 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4945 جنيهًا للبيع و4924 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4955 جنيهًا للبيع و4934 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4720 جنيهًا للبيع و4700 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4730 جنيهًا للبيع و 4710 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 4046 جنيهًا للبيع و4029 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 8 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4054 جنيهًا للبيع و4037 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 3147 جنيهًا للبيع و3133 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 7 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3153 جنيهًا للبيع و3140 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2697 جنيهًا للبيع و2686 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2703 جنيهًا للبيع و2691 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 167781 جنيهًا للبيع و167070 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 356 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 37760 جنيهًا للبيع و37600 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 80 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 30 أبريل الساعة 1:15 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4700 جنيه للشراء، وللبيع 4720 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23500 جنيه للشراء، وللبيع 23600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47000 جنيه للشراء، وللبيع 47200 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 117500 جنيه للشراء، وللبيع 118000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 235000 جنيه للشراء، وللبيع 236000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 470000 جنيه للشراء، وللبيع 472000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 705000 جنيه للشراء، وللبيع 708000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 940000 جنيه للشراء، وللبيع 944000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1175000 جنيه للشراء، وللبيع 1180000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.