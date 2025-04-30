سعر الذهب الآن في مصر 30 أبريل: ما هي وحدة قياس الذهب؟

سعر الذهب الآن في مصر الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 في تقريرنا حول المعدن الأصفر، حيث نوضح في التقرير سعر الذهب اليوم في مصر الآن في منتصف التعاملات في الصاغة بدون مصنعيه أو ضرائب محلية، ونجيب على التساؤل حول ما هي وحدة قياس الذهب؟، كافة التفاصيل يمكنك معرفتها في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الذهب الآن في مصر

سجل سعر الذهب الآن في مصر في تحديث الساعة 1:40 بدون مصنعيه شراء وبيع التالي:

العيارات سعر الشراء سعر البيع ذهب عيار 24 5406 جنيه مصري 5383 جنيه مصري ذهب عيار 22 4956 جنيه مصري 4934 جنيه مصري ذهب عيار 21 4730 جنيه مصري 4710 جنيه مصري ذهب عيار 18 4054 جنيه مصري 4037 جنيه مصري ذهب عيار 12 2703 جنيه مصري 2692 جنيه مصري أونصة الذهب 168145 جنيه مصري 167430 جنيه مصري الجنيه الذهب 37840 جنيه مصري 37680 جنيه مصري

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ما هي وحدة قياس الذهب؟

تقاس كمية ونقاوة الذهب بوحدات متعددة تختلف حسب السياق والغرض من القياس، ولكن أكثر وحدات القياس شيوعًا في العالم هي “القيراط” و”الجرام”. القيراط يستخدم بشكل رئيسي لقياس نقاوة الذهب، بينما يستخدم الجرام لقياس الوزن الفعلي للذهب عند بيعه أو شرائه. يعبر عن نقاوة الذهب بالقيراط، حيث يعتبر الذهب النقي 24 قيراطًا، أي أن جميع جزيئاته مصنوعة من الذهب دون أي إضافات من معادن أخرى. وعند خلط الذهب بمعادن أخرى مثل النحاس أو الفضة للحصول على صلابة أكثر أو لون معين، تنخفض قيمة القيراط حسب نسبة الذهب الصافي في السبيكة، مثل الذهب عيار 18 أو 21، حيث يحتوي الذهب عيار 18 على 75% ذهبًا نقيًا و25% معادن أخرى.

أما بالنسبة للوزن، فالجرام هو الوحدة الأساسية المعتمدة عالميًا لوزن الذهب في الأسواق. وتستخدم مضاعفات الجرام مثل الأوقية (الأونصة) أيضًا. تعادل الأوقية الواحدة من الذهب نحو 31.1035 جرام، وتعتبر الوحدة القياسية للتسعير في الأسواق العالمية. ولهذا فإن أسعار الذهب في النشرات الاقتصادية تعرض دائمًا بسعر الأوقية بالدولار الأمريكي، ومنها يتم احتساب الأسعار محليًا حسب الجرام بناءً على سعر صرف العملة.

كما يوجد نظام الحبيبات أو “الجرين” (grain) وهو أقل شيوعًا ويستخدم في بعض الصناعات الدقيقة أو القديمة، حيث أن الجرام الواحد يساوي تقريبًا 15.43 حبة. ولكن هذا النظام غير شائع في الأسواق التجارية الحديثة.

وتعد معرفة وحدة قياس الذهب ضرورية سواء للباعة أو المشترين لضمان الشفافية في التعاملات وتحديد القيمة الحقيقية للمعدن. كما تستخدم هذه الوحدات في تقييم السبائك والعملات الذهبية والمجوهرات، سواء لغرض البيع أو الادخار أو الاستثمار. وتلعب دورًا مهمًا في توحيد الأسعار وضمان العدالة بين جميع الأطراف المتعاملة في السوق.

باختصار، فإن وحدات قياس الذهب تنقسم إلى وحدات لقياس الوزن مثل الجرام والأوقية، ووحدات لقياس النقاوة مثل القيراط، ولكل منها أهميته في تحديد سعر الذهب وجودته في السوق المحلي والعالمي.