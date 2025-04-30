ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5377 للشراء في تحديث 01:45 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 30 أبريل الساعة 1:45 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 5400 جنيهًا للبيع و5377 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5394 جنيهًا للبيع و5371 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 4950 جنيهًا للبيع و4929 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4945 جنيهًا للبيع و4924 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4725 جنيهًا للبيع و4705 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليسجل 4050 جنيهًا للبيع و4033 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 3150 جنيهًا للبيع و3137 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3147 جنيهًا للبيع و3133 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2700 جنيهًا للبيع و2689 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2697 جنيهًا للبيع و 2686 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 167959 جنيهًا للبيع و167248 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 178 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 167781 جنيهًا للبيع و167070 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 37800 جنيهًا للبيع و37640 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 37760 جنيهًا للبيع و37600 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصبح 3277.51 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3277.59 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 30 أبريل الساعة 1:45 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4705 جنيه للشراء، وللبيع 4725 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23525 جنيه للشراء، وللبيع 23625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47050 جنيه للشراء، وللبيع 47250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 117625 جنيه للشراء، وللبيع 118125 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 235250 جنيه للشراء، وللبيع 236250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 470500 جنيه للشراء، وللبيع 472500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 705750 جنيه للشراء، وللبيع 708750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 941000 جنيه للشراء، وللبيع 945000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1176250 جنيه للشراء، وللبيع 1181250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.