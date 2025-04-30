تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5371 للشراء في تحديث 02:10 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 30 أبريل الساعة 2:10 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5394 جنيهًا للبيع و5371 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 22 ليسجل 4945 جنيهًا للبيع و4924 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4720 جنيهًا للبيع و4700 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4725 جنيهًا للبيع و4705 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4046 جنيهًا للبيع و4029 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4050 جنيهًا للبيع و 4033 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3147 جنيهًا للبيع و3133 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3150 جنيهًا للبيع و3137 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2697 جنيهًا للبيع و2686 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2700 جنيهًا للبيع و2689 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 167781 جنيهًا للبيع و167070 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 167959 جنيهًا للبيع و167248 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37760 جنيهًا للبيع و37600 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 3274.33 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 30 أبريل الساعة 2:10 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4700 جنيه للشراء، وللبيع 4720 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23500 جنيه للشراء، وللبيع 23600 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47000 جنيه للشراء، وللبيع 47200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 117500 جنيه للشراء، وللبيع 118000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 235000 جنيه للشراء، وللبيع 236000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 470000 جنيه للشراء، وللبيع 472000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 705000 جنيه للشراء، وللبيع 708000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 940000 جنيه للشراء، وللبيع 944000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1175000 جنيه للشراء، وللبيع 1180000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.