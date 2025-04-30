سعر الدرهم الاماراتي اليوم

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سعر الدرهم الاماراتي اليوم الأربعاء 30 أبريل: هل الدرهم ارتفع عن سعر الريال السعودي ؟

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سعر الدرهم الاماراتي اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 في تقرير نوضح من خلاله آخر تحديث سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك شراء وبيع، ونعقد مقارنة مع سعر الريال السعودي اليوم لمعرفة إجابة سؤال هل الدرهم ارتفع عن سعر الريال السعودي ؟ كافة التفاصيل حول ذلك في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الدرهم الاماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الاماراتي اليوم في تحديث الساعة 2:21 التالي ذكره في الجدول، مع العلم أن السعر قد يتغير في أي وقت وفق وضع سوق العملة.

البنوك سعر الشراء سعر البيع
مصرف أبوظبي الإسلامي
 13.8548 ج.م

 0.0284%
 13.8824 ج.م

 0.0288%
بنك القاهرة
 13.8179 ج.م

 -0.0027%
 13.8443 ج.م

 -0.0109%
المصرف العربى الدولى AIB
 13.817 ج.م

 -0.0055%
 13.8443 ج.م

 -0.0054%
بنك البركة
 13.8159 ج.م

 -0.0133%
 13.8443 ج.م

 -0.0136%
البنك المركزي المصري
 13.8141 ج.م

 0.0015%
 13.8525 ج.م

 0.0004%
بنك قناة السويس
 13.8135 ج.م

 -0.0191%
 13.8633 ج.م

 -0.0191%
بنك نكست
 13.8121 ج.م

 -0.0055%
 13.854 ج.م

 -0.0054%
البنك الاهلي الكويتي
 13.8055 ج.م

 0.017%
 13.8508 ج.م

 0.017%
البنك المصري الخليجي
 13.8047 ج.م

 0.0027%
 13.85 ج.م

 0.0027%
البنك الأهلي المصري
 13.8042 ج.م

 -0.0055%
 13.8443 ج.م

 -0.0054%
بنك التعمير والإسكان
 13.802 ج.م

 -0.0055%
 13.8443 ج.م

 -0.0054%
بنك مصر
 13.8015 ج.م

 -0.0055%
 13.8415 ج.م

 -0.0055%
بنك فيصل الإسلامي
 13.80 ج.م

 -0.01%
 13.84 ج.م

 -0.01%
بنك الإسكندرية
 13.7989 ج.م

 -0.0163%
 13.8415 ج.م

 -0.0164%
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
 13.7802 ج.م

 0.0082%
 13.8524 ج.م

 0.0078%
البنك العربى الافريقى الدولي
 13.7595 ج.م

 -0.0135%
 13.8579 ج.م

 -0.0136%
كريدي أجريكول
 13.7456 ج.م

 -0.0162%
 13.8415 ج.م

 -0.0164%
بنك الكويت الوطني NBK
 13.6828 ج.م

 -0.0323%
 13.9201 ج.م

 -0.0328%
المصرف المتحد
 13.5387 ج.م

 -0.008%
 13.8497 ج.م

 -0.0082%

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سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في منتصف التعاملات المستويات الموضحة:

البنوك سعر الشراء سعر البيع
مصرف أبوظبي الإسلامي
 13.566 ج.م

 0.0267%
 13.5937 ج.م

 0.0293%
البنك الاهلي الكويتي
 13.534 ج.م

 0.0167%
 13.5625 ج.م

 0.0164%
المصرف العربى الدولى AIB
 13.5286 ج.م

 -0.0054%
 13.5564 ج.م

 -0.0011%
البنك المركزي المصري
 13.528 ج.م

 0.0026%
 13.5644 ج.م

 0.0018%
بنك CIB
 13.5241 ج.م

 -0.0133%
 13.5731 ج.م

 -0.0133%
بنك نكست
 13.5203 ج.م

 -0.0053%
 13.5666 ج.م

 -0.0053%
البنك المصري الخليجي
 13.5072 ج.م

 0.0027%
 13.5338 ج.م

 0.0027%
بنك الإسكندرية
 13.5019 ج.م

 -0.0159%
 13.5537 ج.م

 -0.016%
بنك القاهرة
 13.4972 ج.م

 -0.0026%
 13.5564 ج.م

 -0.0106%
بنك قناة السويس
 13.4933 ج.م

 -0.0186%
 13.5823 ج.م

 -0.0187%
بنك التعمير والإسكان
 13.492 ج.م

 -0.0053%
 13.5564 ج.م

 -0.0011%
البنك الأهلي المصري
 13.4839 ج.م

 -0.0053%
 13.5564 ج.م

 -0.0011%
بنك مصر
 13.4812 ج.م

 -0.0053%
 13.5537 ج.م

 -0.0054%
بنك فيصل الإسلامي
 13.48 ج.م

 -0.01%
 13.55 ج.م

 -0.01%
بنك البركة
 13.4621 ج.م

 -0.0132%
 13.5564 ج.م

 -0.0133%
كريدي أجريكول
 13.4587 ج.م

 -0.0159%
 13.5537 ج.م

 -0.016%
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
 13.4517 ج.م

 0.008%
 13.5644 ج.م

 0.0073%
بنك الكويت الوطني NBK
 13.4485 ج.م

 -0.0318%
 13.5805 ج.م

 -0.0321%
البنك العربى الافريقى الدولي
 13.4108 ج.م

 -0.0132%
 13.5925 ج.م

 -0.0134%
بنك SAIB
 13.33 ج.م

 -0.01%
 13.56 ج.م

 -0.02%
البنك العقاري المصري العربي
 13.1818 ج.م

 -0.0052%
 13.5571 ج.م

 -0.0039%
المصرف المتحد
 13.0912 ج.م

 -0.0078%
 13.5653 ج.م

 -0.008%

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