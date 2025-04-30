سعر الدرهم الاماراتي اليوم الأربعاء 30 أبريل: هل الدرهم ارتفع عن سعر الريال السعودي ؟

سعر الدرهم الاماراتي اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 في تقرير نوضح من خلاله آخر تحديث سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك شراء وبيع، ونعقد مقارنة مع سعر الريال السعودي اليوم لمعرفة إجابة سؤال هل الدرهم ارتفع عن سعر الريال السعودي ؟ كافة التفاصيل حول ذلك في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الدرهم الاماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الاماراتي اليوم في تحديث الساعة 2:21 التالي ذكره في الجدول، مع العلم أن السعر قد يتغير في أي وقت وفق وضع سوق العملة.

البنوك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبوظبي الإسلامي 13.8548 ج.م 0.0284% 13.8824 ج.م 0.0288% بنك القاهرة 13.8179 ج.م -0.0027% 13.8443 ج.م -0.0109% المصرف العربى الدولى AIB 13.817 ج.م -0.0055% 13.8443 ج.م -0.0054% بنك البركة 13.8159 ج.م -0.0133% 13.8443 ج.م -0.0136% البنك المركزي المصري 13.8141 ج.م 0.0015% 13.8525 ج.م 0.0004% بنك قناة السويس 13.8135 ج.م -0.0191% 13.8633 ج.م -0.0191% بنك نكست 13.8121 ج.م -0.0055% 13.854 ج.م -0.0054% البنك الاهلي الكويتي 13.8055 ج.م 0.017% 13.8508 ج.م 0.017% البنك المصري الخليجي 13.8047 ج.م 0.0027% 13.85 ج.م 0.0027% البنك الأهلي المصري 13.8042 ج.م -0.0055% 13.8443 ج.م -0.0054% بنك التعمير والإسكان 13.802 ج.م -0.0055% 13.8443 ج.م -0.0054% بنك مصر 13.8015 ج.م -0.0055% 13.8415 ج.م -0.0055% بنك فيصل الإسلامي 13.80 ج.م -0.01% 13.84 ج.م -0.01% بنك الإسكندرية 13.7989 ج.م -0.0163% 13.8415 ج.م -0.0164% بنك قطر الوطني الأهلي QNB 13.7802 ج.م 0.0082% 13.8524 ج.م 0.0078% البنك العربى الافريقى الدولي 13.7595 ج.م -0.0135% 13.8579 ج.م -0.0136% كريدي أجريكول 13.7456 ج.م -0.0162% 13.8415 ج.م -0.0164% بنك الكويت الوطني NBK 13.6828 ج.م -0.0323% 13.9201 ج.م -0.0328% المصرف المتحد 13.5387 ج.م -0.008% 13.8497 ج.م -0.0082%

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سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في منتصف التعاملات المستويات الموضحة: