كم سعر جرام الذهب اليوم 30 ابريل 2025 : تراجع ملحوظ وسط تقلبات السوق

شهد سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 30 ابريل 2025 تراجعاً واضحاً مقارنة بالأيام الماضية، حيث سجل عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصرية، نحو 4765 جنيهاً للبيع، و4740 جنيهاً للشراء، بانخفاض يقارب 40 جنيهاً عن سعر الأمس.

أما عيار 24، الأعلى نقاءً، فبلغ سعره 5445 جنيهاً للبيع، و5417 جنيهاً للشراء، في حين سجل عيار 18 نحو 4084 جنيهاً للبيع، و4062 جنيهاً للشراء.

الجنيه الذهب استقر عند 38120 جنيهاً للبيع، و37920 جنيهاً للشراء، مع تفاوت طفيف حسب المصنعية.

هذا التراجع جاء متزامناً مع انخفاض أسعار الذهب العالمية التي سجلت نحو 3306 دولارات للأوقية، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع التوترات التجارية، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أميركية حاسمة.

العوامل المؤثرة في تراجع سعر الذهب اليوم

يرجع التراجع في سعر الذهب إلى عدة عوامل رئيسية متشابكة:

ارتفاع الدولار الأمريكي: قوة الدولار تجعل الذهب أكثر تكلفة بالعملات الأخرى، مما يقلل الطلب عليه.

تراجع التوترات التجارية: تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها أدى إلى تقليل الطلب على الذهب كملاذ آمن.

بيانات اقتصادية أميركية متباينة: تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم يضعان البنك الفيدرالي أمام خيارات صعبة بشأن أسعار الفائدة، ما يؤثر على تحركات الذهب.

تراجع إقبال المصريين على شراء الذهب: انخفاض المشتريات بنسبة 16% في الربع الأول من 2025 مقارنة بالعام السابق، حسب تقارير مجلس الذهب العالمي.

تأثير المصنعية والدمغة: اختلاف أسعار المصنعية بين المحلات يؤثر على السعر النهائي للمستهلك، مع وجود هامش يتراوح بين 50 و80 جنيهاً للجرام.

مقارنة بين أسعار الأعيرة المختلفة للذهب

تختلف أسعار الذهب باختلاف العيار، حيث يعكس كل عيار نقاء الذهب ومناسبته لأغراض مختلفة:

العيار سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) عيار 24 5417 5445 عيار 22 4965 4992 عيار 21 4740 4765 عيار 18 4062 4084 عيار 14 3153 3176 جنيه الذهب 37920 38120

عيار 21 هو الأكثر طلباً في السوق المصري نظراً لتوازن سعره وجودته، بينما يفضل المستثمرون عيار 24 للاستثمار طويل الأجل بسبب نقائه العالي.

تأثيرات تراجع الذهب على الاقتصاد والأسواق المحلية

تراجع أسعار الذهب له انعكاسات متعددة على الاقتصاد المصري:

تأثير على قطاع الصاغة: انخفاض المبيعات بسبب تراجع الإقبال، ما يضغط على أرباح التجار.

تغير سلوك المستهلكين: تحفيز البعض على الشراء للاستفادة من الأسعار المنخفضة، بينما يتراجع آخرون انتظاراً لمزيد من الانخفاضات.

تأثير على الاستثمارات: المستثمرون في الذهب يتابعون السوق بحذر، مع احتمالية إعادة التقييم بناءً على تحركات الأسعار العالمية.

تأثير على التضخم: انخفاض أسعار الذهب قد يحد من ارتفاع أسعار السلع المرتبطة بالذهب، مما يساهم في ضبط التضخم.

تأثير على تحويلات المصريين: استقرار أو تراجع أسعار الذهب يؤثر على قيمة التحويلات التي تصل إلى مصر من العاملين بالخارج.