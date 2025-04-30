ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5377 للشراء في تحديث 02:40 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 30 أبريل الساعة 2:40 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5406 جنيهًا للبيع و5377 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4955 جنيهًا للبيع و4929 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4945 جنيهًا للبيع و4924 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4730 جنيهًا للبيع و4705 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4720 جنيهًا للبيع و 4700 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 4054 جنيهًا للبيع و4033 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4046 جنيهًا للبيع و4029 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3153 جنيهًا للبيع و3137 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3147 جنيهًا للبيع و3133 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2703 جنيهًا للبيع و2689 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2697 جنيهًا للبيع و2686 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 168137 جنيهًا للبيع و167248 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 178 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 37840 جنيهًا للبيع و37640 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

وشهد سعر الأونصة بالدولار تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 3279.23 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3274.33 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 30 أبريل الساعة 2:40 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4705 جنيه للشراء، وللبيع 4730 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23525 جنيه للشراء، وللبيع 23650 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47050 جنيه للشراء، وللبيع 47300 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 117625 جنيه للشراء، وللبيع 118250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 235250 جنيه للشراء، وللبيع 236500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 470500 جنيه للشراء، وللبيع 473000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 705750 جنيه للشراء، وللبيع 709500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 941000 جنيه للشراء، وللبيع 946000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1176250 جنيه للشراء، وللبيع 1182500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.