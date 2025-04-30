سعر الذهب اليوم في السعودية 30 أبريل 2025 بالريال والدولار جدول مفصل

سعر الذهب اليوم في السعودية يشهد تغيرات وفق السعر العالمي من بداية التعاملات وحتى هذه الأثناء، لذلك في التقرير سوف نوضح تحديث منتصف التعاملات حول سعر الذهب اليوم في السعودية في جدول تفصيلي بالريال والدولار الأمريكي، والسعر بالريال السعودي في الأيام الماضية، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر الذهب اليوم في السعودية في التحديث الحالي وفق سوق الذهب الدولي التالي:

الجرامات الذهبية السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي مع العلم أن السعر الموضح هو بدون مصنعيه ووفق السوق العالمي سعر جرام الذهب عيار 24 396.13 105.61 سعر جرام الذهب عيار 22 363.12 96.81 سعر جرام الذهب عيار 21 346.61 92.41 سعر جرام الذهب عيار 20 330.11 88.01 سعر جرام الذهب عيار 18 297.10 79.21 سعر جرام الذهب عيار 16 264.09 70.41 سعر جرام الذهب عيار 14 231.08 61.61 سعر جرام الذهب عيار 12 198.07 52.80 سعر جرام الذهب عيار 10 165.05 44.00

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سعر الذهب بالريال السعودي

سجل سعر الذهب بالريال السعودي الأيام الماضية المستويات الموضحة التالية في الجدول:

التواريخ الجنيه الذهب كيلو الذهب أونصة الذهب عيار 24 عيار 21 عيار 18 الثلاثاء 29 أبريل 2025 2,800.44 400,062.56 12,443.35 400.06 350.05 300.05 الإثنين 28 أبريل 2025 2,822.41 403,200.98 12,540.96 403.20 352.80 302.40 الأحد 27 أبريل 2025 2,801.34 400,191.49 12,447.36 400.19 350.17 300.14 السبت 26 أبريل 2025 2,801.34 400,191.49 12,447.36 400.19 350.17 300.14 الجمعة 25 أبريل 2025 2,801.61 400,229.59 12,448.54 400.23 350.20 300.17 الخميس 24 أبريل 2025 2,827.86 403,979.48 12,565.18 403.98 353.48 302.98 الأربعاء 23 أبريل 2025 2,776.23 396,604.12 12,335.78 396.60 347.03 297.45 الثلاثاء 22 أبريل 2025 2,854.60 407,800.54 12,684.02 407.80 356.83 305.85 الإثنين 21 أبريل 2025 2,891.79 413,112.78 12,849.25 413.11 361.47 309.83 الأحد 20 أبريل 2025 2,799.49 399,927.17 12,439.13 399.93 349.94 299.95 السبت 19 أبريل 2025 2,799.49 399,927.17 12,439.13 399.93 349.94 299.95 الجمعة 18 أبريل 2025 2,799.49 399,927.17 12,439.13 399.93 349.94 299.95 الخميس 17 أبريل 2025 2,799.49 399,927.17 12,439.13 399.93 349.94 299.95 الأربعاء 16 أبريل 2025 2,822.50 403,214.73 12,541.39 403.21 352.81 302.41 الثلاثاء 15 أبريل 2025 2,728.00 389,714.84 12,121.50 389.71 341.00 292.29 الإثنين 14 أبريل 2025 2,711.76 387,394.86 12,049.34 387.39 338.97 290.55 الأحد 13 أبريل 2025 2,736.37 390,909.76 12,158.66 390.91 342.05 293.18 السبت 12 أبريل 2025 2,736.37 390,909.76 12,158.66 390.91 342.05 293.18 الجمعة 11 أبريل 2025 2,736.40 390,914.90 12,158.82 390.91 342.05 293.19 الخميس 10 أبريل 2025 2,682.45 383,207.51 11,919.09 383.21 335.31 287.41 الأربعاء 9 أبريل 2025 2,603.04 371,862.41 11,566.22 371.86 325.38 278.90 الثلاثاء 8 أبريل 2025 2,519.79 359,969.50 11,196.31 359.97 314.97 269.98 الإثنين 7 أبريل 2025 2,521.12 360,160.19 11,202.24 360.16 315.14 270.12 الأحد 6 أبريل 2025 2,565.28 366,468.47 11,398.45 366.47 320.66 274.85 السبت 5 أبريل 2025 2,565.28 366,468.47 11,398.45 366.47 320.66 274.85 الجمعة 4 أبريل 2025 2,565.96 366,565.19 11,401.46 366.57 320.74 274.92 الخميس 3 أبريل 2025 2,629.09 375,583.87 11,681.97 375.58 328.64 281.69 الأربعاء 2 أبريل 2025 2,644.58 377,796.82 11,750.80 377.80 330.57 283.35 الثلاثاء 1 أبريل 2025 2,629.28 375,610.85 11,682.81 375.61 328.66 281.71 الإثنين 31 مارس 2025 2,637.25 376,749.97 11,718.24 376.75 329.66 282.56

سعر سبائك الذهب في السعودية

وصل سعر سبائك الذهب في السعودية آخر تحديث للمستوى الموضح في الجدول من “سبائك”:

أوزان السبائك السعر بالريال السعودي سبيكة ذهب 1 جرام 551.05 سبيكة ذهب 2.5 جرام 1,250.03 سبيكة ذهب 5 جرام 2,330.63 سبيكة ذهب 10 جرام 4,457.32 سبيكة ذهب 15.55 جرام (نصف أونصة) 6,793.3 سبيكة ذهب 20 جرام 8,665.32 سبيكة ذهب 31.1 جرام (1 أونصة) 13,300.09 سبيكة ذهب 50 جرام 21,266.93 سبيكة ذهب 100 جرام 42,040.29 سبيكة ذهب 116.6 جرام (10 تولة) 48,984.75 سبيكة ذهب 250 جرام (ربع كيلو) 104,615.69 سبيكة ذهب 500 جرام (نصف كيلو) 208,564.83 سبيكة ذهب 1000 جرام (كيلو) 413,229.51

في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الذهب اليوم في السعودية عن طريق موقعنا مصر 365، مع العلم أن السعر الموضح هي سعر استرشادي وليس نصيحة خاصة بالشراء أو البيع، لذلك وجب التنويه حول ذلك.