تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5371 للشراء في تحديث 03:25 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 30 أبريل الساعة 3:25 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 5394 جنيهًا للبيع و5371 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5400 جنيهًا للبيع و5377 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 4945 جنيهًا للبيع و4924 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4950 جنيهًا للبيع و4929 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4720 جنيهًا للبيع و4700 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 18 ليسجل 4046 جنيهًا للبيع و4029 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 3147 جنيهًا للبيع و3133 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3150 جنيهًا للبيع و3137 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2697 جنيهًا للبيع و2686 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2700 جنيهًا للبيع و 2689 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الاونصة ليصل إلى 167781 جنيهًا للبيع و167070 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 178 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 167959 جنيهًا للبيع و167248 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 37760 جنيهًا للبيع و37600 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 37800 جنيهًا للبيع و37640 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 30 أبريل الساعة 3:25 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4700 جنيه للشراء، وللبيع 4720 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23500 جنيه للشراء، وللبيع 23600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47000 جنيه للشراء، وللبيع 47200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 117500 جنيه للشراء، وللبيع 118000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 235000 جنيه للشراء، وللبيع 236000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 470000 جنيه للشراء، وللبيع 472000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 705000 جنيه للشراء، وللبيع 708000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 940000 جنيه للشراء، وللبيع 944000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1175000 جنيه للشراء، وللبيع 1180000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.