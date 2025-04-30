ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5389 للشراء في تحديث 03:50 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 30 أبريل الساعة 3:50 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5411 جنيهًا للبيع و5389 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 18 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4960 جنيهًا للبيع و4940 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 16 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 15 جنيهًا ليبلغ 4735 جنيهًا للبيع و4715 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4720 جنيهًا للبيع و4700 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4059 جنيهًا للبيع و4041 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 12 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4046 جنيهًا للبيع و 4029 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3157 جنيهًا للبيع و3143 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3147 جنيهًا للبيع و3133 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2706 جنيهًا للبيع و2694 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 8 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2697 جنيهًا للبيع و2686 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 168314 جنيهًا للبيع و167603 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 533 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 167781 جنيهًا للبيع و167070 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37880 جنيهًا للبيع و37720 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 120 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 30 أبريل الساعة 3:50 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4715 جنيه للشراء، وللبيع 4735 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23575 جنيه للشراء، وللبيع 23675 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47150 جنيه للشراء، وللبيع 47350 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 117875 جنيه للشراء، وللبيع 118375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 235750 جنيه للشراء، وللبيع 236750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 471500 جنيه للشراء، وللبيع 473500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 707250 جنيه للشراء، وللبيع 710250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 943000 جنيه للشراء، وللبيع 947000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1178750 جنيه للشراء، وللبيع 1183750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.