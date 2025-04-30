سعر ايفون 16 برو ماكس الآن هل يستحق الشراء بهذا السعر ؟!

سجل سعر ايفون 16 برو ماكس ارتفاعا جديدا حيث بلغ متوسط السعر في الاسواق العالمية حوالي 1499 دولار امريكي للنسخة الاساسية بسعة 256 جيجابايت بينما ارتفعت نسخ 512 جيجابايت وتيرا بايت الى حدود 1799 و 2099 دولار على التوالي. في اسواق الشرق الاوسط والخليج وصل سعر الجهاز الى ما يعادل 5500 درهم اماراتي تقريبا مع اختلافات طفيفة بين المتاجر والعروض الخاصة. هذا الارتفاع يعكس الطلب القوي على الجهاز خاصة مع العجز المحدود في الامدادات الذي ما زال يؤثر على بعض الاسواق حتى اليوم

سعر ايفون 16 برو ماكس في مصر

يختلف سعر ايفون 16 برو ماكس في مصر حسب المتجر والمواصفات، حيث يبدأ السعر من حوالي 77,518 جنيه في متجر نون، بينما يصل إلى 87,999 جنيه في متجر فودافون مع ضمان سنتين وخدمات شحن آمنة.

تتراوح الأسعار أيضاً بين 80,000 و88,999 جنيه تقريباً في العديد من المتاجر الإلكترونية والمحلية، مع اختلافات طفيفة حسب سعة التخزين والعروض المتاحة.

نسخة 256 جيجابايت هي الأكثر شيوعاً، وتعتبر نقطة الانطلاق للسعر المذكور، بينما النسخ الأكبر مثل 512 جيجابايت و1 تيرابايت تأتي بأسعار أعلى تصل إلى حوالي 99,999 جنيه.

أبرز مواصفات ايفون 16 برو ماكس

يتميز ايفون 16 برو ماكس بتصميم أنيق مصنوع من التيتانيوم والزجاج المقاوم للماء والغبار، مع شاشة كبيرة بحجم 6.7 بوصة عالية الدقة تدعم معدل تحديث 120 هرتز لتجربة بصرية سلسة.

يعمل الهاتف بمعالج A18 Pro القوي الذي يوفر أداءً ممتازاً في الألعاب والتطبيقات الثقيلة، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت.

يضم الهاتف نظام كاميرا متطور بثلاث عدسات، الأولى بدقة 48 ميجابكسل، والثانية 12 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى 5 أضعاف، والثالثة أيضاً 48 ميجابكسل، مع دعم تصوير فيديو بدقة 4K.

البطارية كبيرة وتدعم الشحن السريع، لكن سرعة الشحن لم تتطور كثيراً مقارنة بالإصدارات السابقة، كما أن الهاتف لا يحتوي على منفذ سماعات 3.5 ملم أو مرفقات سماعات في العلبة.

ما الذي يجعل ايفون 16 برو ماكس يستحق هذا السعر ؟

يعود السعر المرتفع لايفون 16 برو ماكس الى التحديثات الثورية التي قدمتها ابل في هذا الجيل. الشاشة الجديدة التي تعمل بتقنية microLED تمنح تجربة مشاهدة فائقة الوضوح مع استهلاك منخفض للطاقة. كما جاء الهاتف مزودا بمعالج A19 Bionic الذي يعد الاسرع حاليا في الهواتف الذكية. الكاميرا الخلفية حصلت على تحسينات كبرى خاصة مع عدسة زوم بصري حتى 10 مرات لاول مرة في هواتف ابل مما جذب عشاق التصوير الاحترافي. كذلك تم تعزيز قدرات البطارية لتدوم لفترة اطول مع دعم شحن لاسلكي سريع. كل هذه الميزات دفعت السعر الى مستوى جديد يتناسب مع القيمة التي يقدمها

أسعار ايفون 16 برو ماكس في المتاجر المختلفة

المتجر السعر بالجنيه المصري مميزات إضافية نون 77,518 سعر تنافسي مع عروض مستمرة فودافون 87,999 ضمان سنتين وشحن آمن بي تك حوالي 80,000 توفر نسخ متعددة وسرعة توصيل ميامي سنتر 86,100 عروض خاصة وخدمة عملاء مميزة

تختلف الأسعار حسب العروض الموسمية، الضمان، وخدمات ما بعد البيع، مع تفضيل بعض العملاء للشراء من المتاجر التي تقدم ضماناً أطول وخدمات شحن موثوقة.

كيف تقارن الاسعار بين الدول

رغم ان السعر الرسمي لايفون 16 برو ماكس ثابت عالميا الا ان فروق الضرائب والشحنات تجعل السعر الفعلي يختلف من دولة لاخرى. مثلا في الولايات المتحدة يباع بسعره الاصلي بينما في اوروبا تضاف اليه ضرائب القيمة المضافة التي تصل الى 20 بالمئة مما يرفع السعر للمستهلكين هناك. في دول الخليج مثل الامارات والسعودية تبقى الاسعار منافسة نوعا ما بفضل الضرائب المنخفضة والعروض الموسمية التي توفرها المتاجر الكبرى. اما في دول مثل الهند والبرازيل فتصل الاسعار الى مستويات اعلى بسبب الضرائب المرتفعة والرسوم الجمركية

تأثير تقنيات ابل الجديدة على سوق الهواتف الذكية

اطلاق ايفون 16 برو ماكس لم يؤثر فقط على اسعار الهواتف بل ايضا على توجهات المنافسين. شركات مثل سامسونج وهواوي بدأت بالفعل في تطوير شاشات microLED مماثلة لمنافسة ابل. كما ان العدسات المتقدمة التي طرحتها ابل اجبرت المصنعين الاخرين على رفع مستوى تقنيات الكاميرا في اجهزتهم القادمة. هذا خلق سباقا تقنيا محموما في السوق اثر على الاسعار وجعل الهواتف الرائدة ترتفع بشكل عام

توقعات الاسعار خلال الاشهر المقبلة

يرى محللو السوق ان سعر ايفون 16 برو ماكس قد يستقر قليلا مع دخول النصف الثاني من 2025 خاصة مع تحسن امدادات القطع وطرح موديلات منافسة جديدة. يتوقع البعض ان تبدأ العروض والخصومات بالظهور في بعض المتاجر خلال موسم العودة الى المدارس وعيد نهاية السنة مما قد يخفض السعر بحدود 5 الى 10 بالمئة. ومع ذلك يبقى الهاتف محافظا على موقعه كاغلى طراز في عائلة ايفون مما يعكس مكانته بين المستخدمين الباحثين عن افضل تجربة ممكنة مهما كان الثمن