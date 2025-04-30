ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5417 للشراء في تحديث 04:50 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 30 أبريل الساعة 4:50 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5440 جنيهًا للبيع و5417 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 17 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 16 جنيهًا ليبلغ 4987 جنيهًا للبيع و4966 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4976 جنيهًا للبيع و4950 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4760 جنيهًا للبيع و4740 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 15 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4750 جنيهًا للبيع و 4725 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 4080 جنيهًا للبيع و4063 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 13 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4071 جنيهًا للبيع و4050 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3173 جنيهًا للبيع و3160 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3167 جنيهًا للبيع و3150 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2720 جنيهًا للبيع و2709 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2714 جنيهًا للبيع و2700 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 169203 جنيهًا للبيع و168492 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 533 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 38080 جنيهًا للبيع و37920 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 120 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 30 أبريل الساعة 4:50 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4740 جنيه للشراء، وللبيع 4760 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23700 جنيه للشراء، وللبيع 23800 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47400 جنيه للشراء، وللبيع 47600 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 118500 جنيه للشراء، وللبيع 119000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 237000 جنيه للشراء، وللبيع 238000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 474000 جنيه للشراء، وللبيع 476000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 711000 جنيه للشراء، وللبيع 714000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 948000 جنيه للشراء، وللبيع 952000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1185000 جنيه للشراء، وللبيع 1190000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.