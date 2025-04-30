تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5394 للشراء في تحديث 05:10 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 30 أبريل الساعة 5:10 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 5423 جنيهًا للبيع و5394 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 23 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5440 جنيهًا للبيع و5417 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 4971 جنيهًا للبيع و4945 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 21 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4987 جنيهًا للبيع و4966 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4745 جنيهًا للبيع و4720 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 20 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 18 ليسجل 4067 جنيهًا للبيع و4046 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 17 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 13 جنيهًا ليبلغ 3163 جنيهًا للبيع و3147 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3173 جنيهًا للبيع و3160 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2711 جنيهًا للبيع و2697 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 12 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2720 جنيهًا للبيع و 2709 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الاونصة ليصل إلى 168670 جنيهًا للبيع و167781 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 711 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 169203 جنيهًا للبيع و168492 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 37960 جنيهًا للبيع و37760 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 160 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 38080 جنيهًا للبيع و37920 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصبح 3306.43 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3301.75 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 30 أبريل الساعة 5:10 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4720 جنيه للشراء، وللبيع 4745 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23600 جنيه للشراء، وللبيع 23725 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47200 جنيه للشراء، وللبيع 47450 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118000 جنيه للشراء، وللبيع 118625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 236000 جنيه للشراء، وللبيع 237250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 472000 جنيه للشراء، وللبيع 474500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 708000 جنيه للشراء، وللبيع 711750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 944000 جنيه للشراء، وللبيع 949000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1180000 جنيه للشراء، وللبيع 1186250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.