ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5400 للشراء في تحديث 06:10 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 30 أبريل الساعة 6:10 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 5423 جنيهًا للبيع و5400 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5417 جنيهًا للبيع و5394 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4971 جنيهًا للبيع و4950 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4966 جنيهًا للبيع و 4945 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4745 جنيهًا للبيع و4725 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4740 جنيهًا للبيع و4720 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 4067 جنيهًا للبيع و4050 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4063 جنيهًا للبيع و4046 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 3163 جنيهًا للبيع و3150 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3160 جنيهًا للبيع و3147 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2711 جنيهًا للبيع و2700 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الاونصة ليسجل 168670 جنيهًا للبيع و167959 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 37960 جنيهًا للبيع و37800 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 37920 جنيهًا للبيع و37760 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 30 أبريل الساعة 6:10 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4725 جنيه للشراء، وللبيع 4745 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23625 جنيه للشراء، وللبيع 23725 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47250 جنيه للشراء، وللبيع 47450 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 118125 جنيه للشراء، وللبيع 118625 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 236250 جنيه للشراء، وللبيع 237250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 472500 جنيه للشراء، وللبيع 474500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 708750 جنيه للشراء، وللبيع 711750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 945000 جنيه للشراء، وللبيع 949000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1181250 جنيه للشراء، وللبيع 1186250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.