ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5400 للشراء في تحديث 08:00 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 30 أبريل الساعة 8:00 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5423 جنيهًا للبيع و5400 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5417 جنيهًا للبيع و 5394 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4971 جنيهًا للبيع و4950 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4966 جنيهًا للبيع و4945 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4745 جنيهًا للبيع و4725 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4740 جنيهًا للبيع و4720 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 4067 جنيهًا للبيع و4050 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4063 جنيهًا للبيع و4046 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3163 جنيهًا للبيع و3150 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2711 جنيهًا للبيع و2700 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 168670 جنيهًا للبيع و167959 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 168492 جنيهًا للبيع و167781 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 37960 جنيهًا للبيع و37800 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 37920 جنيهًا للبيع و 37760 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 30 أبريل الساعة 8:00 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4725 جنيه للشراء، وللبيع 4745 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23625 جنيه للشراء، وللبيع 23725 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47250 جنيه للشراء، وللبيع 47450 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118125 جنيه للشراء، وللبيع 118625 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 236250 جنيه للشراء، وللبيع 237250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 472500 جنيه للشراء، وللبيع 474500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 708750 جنيه للشراء، وللبيع 711750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 945000 جنيه للشراء، وللبيع 949000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1181250 جنيه للشراء، وللبيع 1186250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.