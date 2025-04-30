تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5394 للشراء في تحديث 08:30 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 30 أبريل الساعة 8:30 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5417 جنيهًا للبيع و5394 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5423 جنيهًا للبيع و 5400 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4966 جنيهًا للبيع و4945 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4971 جنيهًا للبيع و4950 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4740 جنيهًا للبيع و4720 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4745 جنيهًا للبيع و4725 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 4063 جنيهًا للبيع و4046 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4067 جنيهًا للبيع و4050 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3160 جنيهًا للبيع و3147 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 12 ليسجل 2709 جنيهًا للبيع و2697 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 168492 جنيهًا للبيع و167781 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 168670 جنيهًا للبيع و167959 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 37920 جنيهًا للبيع و37760 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 37960 جنيهًا للبيع و 37800 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 30 أبريل الساعة 8:30 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4720 جنيه للشراء، وللبيع 4740 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23600 جنيه للشراء، وللبيع 23700 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47200 جنيه للشراء، وللبيع 47400 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 118000 جنيه للشراء، وللبيع 118500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 236000 جنيه للشراء، وللبيع 237000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 472000 جنيه للشراء، وللبيع 474000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 708000 جنيه للشراء، وللبيع 711000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 944000 جنيه للشراء، وللبيع 948000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1180000 جنيه للشراء، وللبيع 1185000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.