تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5383 للشراء في تحديث 11:45 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 30 أبريل الساعة 11:45 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5411 جنيهًا للبيع و5383 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5411 جنيهًا للبيع و5389 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 4960 جنيهًا للبيع و4934 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4960 جنيهًا للبيع و4940 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4735 جنيهًا للبيع و4710 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4735 جنيهًا للبيع و4715 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 4059 جنيهًا للبيع و4037 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 14 ليسجل 3157 جنيهًا للبيع و3140 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2706 جنيهًا للبيع و2691 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2706 جنيهًا للبيع و2694 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 168314 جنيهًا للبيع و167426 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 177 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 168314 جنيهًا للبيع و 167603 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37880 جنيهًا للبيع و37680 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 37880 جنيهًا للبيع و37720 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 30 أبريل الساعة 11:45 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4710 جنيه للشراء، وللبيع 4735 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23550 جنيه للشراء، وللبيع 23675 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47100 جنيه للشراء، وللبيع 47350 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 117750 جنيه للشراء، وللبيع 118375 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 235500 جنيه للشراء، وللبيع 236750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 471000 جنيه للشراء، وللبيع 473500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 706500 جنيه للشراء، وللبيع 710250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 942000 جنيه للشراء، وللبيع 947000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1177500 جنيه للشراء، وللبيع 1183750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.