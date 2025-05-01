ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5389 للشراء في تحديث 10:10 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 1 مايو الساعة 10:10 صباحًا. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 5411 جنيهًا للبيع و5389 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5411 جنيهًا للبيع و5383 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4960 جنيهًا للبيع و4940 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4960 جنيهًا للبيع و 4934 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4735 جنيهًا للبيع و4715 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4735 جنيهًا للبيع و4710 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 4059 جنيهًا للبيع و4041 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4059 جنيهًا للبيع و4037 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 3157 جنيهًا للبيع و3143 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3157 جنيهًا للبيع و3140 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2706 جنيهًا للبيع و2694 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الاونصة ليسجل 168314 جنيهًا للبيع و167603 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 177 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 37880 جنيهًا للبيع و37720 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 37880 جنيهًا للبيع و37680 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 1 مايو الساعة 10:10 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4715 جنيه للشراء، وللبيع 4735 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23575 جنيه للشراء، وللبيع 23675 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47150 جنيه للشراء، وللبيع 47350 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 117875 جنيه للشراء، وللبيع 118375 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 235750 جنيه للشراء، وللبيع 236750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 471500 جنيه للشراء، وللبيع 473500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 707250 جنيه للشراء، وللبيع 710250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 943000 جنيه للشراء، وللبيع 947000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1178750 جنيه للشراء، وللبيع 1183750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.