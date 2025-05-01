تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5309 للشراء في تحديث 11:20 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 1 مايو الساعة 11:20 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 5331 جنيهًا للبيع و5309 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 80 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5411 جنيهًا للبيع و5389 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 4887 جنيهًا للبيع و4866 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 74 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4960 جنيهًا للبيع و4940 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4665 جنيهًا للبيع و4645 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 70 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 18 ليسجل 3999 جنيهًا للبيع و3981 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 60 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 46 جنيهًا ليبلغ 3110 جنيهًا للبيع و3097 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3157 جنيهًا للبيع و3143 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2666 جنيهًا للبيع و2654 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2706 جنيهًا للبيع و 2694 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الاونصة ليصل إلى 165826 جنيهًا للبيع و165115 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 2488 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 168314 جنيهًا للبيع و167603 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 37320 جنيهًا للبيع و37160 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 560 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 37880 جنيهًا للبيع و37720 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصبح 3230.48 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3231.12 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 1 مايو الساعة 11:20 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4645 جنيه للشراء، وللبيع 4665 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23225 جنيه للشراء، وللبيع 23325 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46450 جنيه للشراء، وللبيع 46650 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 116125 جنيه للشراء، وللبيع 116625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 232250 جنيه للشراء، وللبيع 233250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 464500 جنيه للشراء، وللبيع 466500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 696750 جنيه للشراء، وللبيع 699750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 929000 جنيه للشراء، وللبيع 933000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1161250 جنيه للشراء، وللبيع 1166250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.