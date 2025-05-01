تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5303 للشراء في تحديث 11:40 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 1 مايو الساعة 11:40 صباحًا. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5326 جنيهًا للبيع و5303 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 22 ليسجل 4882 جنيهًا للبيع و4861 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4660 جنيهًا للبيع و4640 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4665 جنيهًا للبيع و4645 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3994 جنيهًا للبيع و3977 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3999 جنيهًا للبيع و 3981 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3107 جنيهًا للبيع و3093 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3110 جنيهًا للبيع و3097 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2663 جنيهًا للبيع و2651 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2666 جنيهًا للبيع و2654 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 165648 جنيهًا للبيع و164937 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 165826 جنيهًا للبيع و165115 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37280 جنيهًا للبيع و37120 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 3234.99 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 1 مايو الساعة 11:40 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4640 جنيه للشراء، وللبيع 4660 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23200 جنيه للشراء، وللبيع 23300 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46400 جنيه للشراء، وللبيع 46600 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 116000 جنيه للشراء، وللبيع 116500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 232000 جنيه للشراء، وللبيع 233000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 464000 جنيه للشراء، وللبيع 466000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 696000 جنيه للشراء، وللبيع 699000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 928000 جنيه للشراء، وللبيع 932000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1160000 جنيه للشراء، وللبيع 1165000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.