تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5297 للشراء في تحديث 11:50 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الخميس 1 مايو الساعة 11:50 صباحًا. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5320 جنيهًا للبيع و5297 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5326 جنيهًا للبيع و5303 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4877 جنيهًا للبيع و4856 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 21 ليسجل 4655 جنيهًا للبيع و4635 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 3990 جنيهًا للبيع و3973 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3994 جنيهًا للبيع و3977 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3103 جنيهًا للبيع و3090 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3107 جنيهًا للبيع و 3093 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2660 جنيهًا للبيع و2649 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 2 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2663 جنيهًا للبيع و2651 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 165471 جنيهًا للبيع و164760 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 177 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 165648 جنيهًا للبيع و164937 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 37240 جنيهًا للبيع و37080 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 37280 جنيهًا للبيع و37120 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 1 مايو الساعة 11:50 صباحًا )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4635 جنيه للشراء، وللبيع 4655 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23175 جنيه للشراء، وللبيع 23275 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46350 جنيه للشراء، وللبيع 46550 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115875 جنيه للشراء، وللبيع 116375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 231750 جنيه للشراء، وللبيع 232750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 463500 جنيه للشراء، وللبيع 465500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 695250 جنيه للشراء، وللبيع 698250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 927000 جنيه للشراء، وللبيع 931000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1158750 جنيه للشراء، وللبيع 1163750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.