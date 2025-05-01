ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5314 للشراء في تحديث 12:05 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 1 مايو الساعة 12:05 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5343 جنيهًا للبيع و5314 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 17 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5320 جنيهًا للبيع و5297 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4898 جنيهًا للبيع و4871 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 15 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4675 جنيهًا للبيع و4650 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 15 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 13 جنيهًا ليبلغ 4007 جنيهًا للبيع و3986 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3990 جنيهًا للبيع و3973 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3117 جنيهًا للبيع و3100 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3103 جنيهًا للبيع و 3090 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2671 جنيهًا للبيع و2657 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 8 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2660 جنيهًا للبيع و2649 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 166182 جنيهًا للبيع و165293 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 533 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 165471 جنيهًا للبيع و164760 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 37400 جنيهًا للبيع و37200 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 120 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 37240 جنيهًا للبيع و37080 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3234.04 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 1 مايو الساعة 12:05 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4650 جنيه للشراء، وللبيع 4675 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23250 جنيه للشراء، وللبيع 23375 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46500 جنيه للشراء، وللبيع 46750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 116250 جنيه للشراء، وللبيع 116875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 232500 جنيه للشراء، وللبيع 233750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 465000 جنيه للشراء، وللبيع 467500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 697500 جنيه للشراء، وللبيع 701250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 930000 جنيه للشراء، وللبيع 935000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1162500 جنيه للشراء، وللبيع 1168750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.