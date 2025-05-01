تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5297 للشراء في تحديث 12:20 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 1 مايو الساعة 12:20 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5320 جنيهًا للبيع و5297 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 17 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5343 جنيهًا للبيع و5314 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 4877 جنيهًا للبيع و4856 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 15 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4898 جنيهًا للبيع و4871 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4655 جنيهًا للبيع و4635 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 15 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4675 جنيهًا للبيع و4650 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3990 جنيهًا للبيع و3973 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 13 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 14 ليسجل 3103 جنيهًا للبيع و3090 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 8 جنيهًا ليبلغ 2660 جنيهًا للبيع و2649 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2671 جنيهًا للبيع و2657 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 165471 جنيهًا للبيع و164760 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 533 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 166182 جنيهًا للبيع و 165293 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37240 جنيهًا للبيع و37080 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 120 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 37400 جنيهًا للبيع و37200 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 1 مايو الساعة 12:20 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4635 جنيه للشراء، وللبيع 4655 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23175 جنيه للشراء، وللبيع 23275 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46350 جنيه للشراء، وللبيع 46550 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115875 جنيه للشراء، وللبيع 116375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 231750 جنيه للشراء، وللبيع 232750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 463500 جنيه للشراء، وللبيع 465500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 695250 جنيه للشراء، وللبيع 698250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 927000 جنيه للشراء، وللبيع 931000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1158750 جنيه للشراء، وللبيع 1163750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.