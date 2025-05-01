تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5291 للشراء في تحديث 12:30 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 1 مايو الساعة 12:30 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5314 جنيهًا للبيع و5291 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5320 جنيهًا للبيع و5297 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4871 جنيهًا للبيع و4850 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 21 ليسجل 4650 جنيهًا للبيع و4630 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 3986 جنيهًا للبيع و3969 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3990 جنيهًا للبيع و3973 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3100 جنيهًا للبيع و3087 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3103 جنيهًا للبيع و 3090 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2657 جنيهًا للبيع و2646 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2660 جنيهًا للبيع و2649 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 165293 جنيهًا للبيع و164582 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 178 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 165471 جنيهًا للبيع و164760 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 37200 جنيهًا للبيع و37040 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 37240 جنيهًا للبيع و37080 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 1 مايو الساعة 12:30 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4630 جنيه للشراء، وللبيع 4650 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23150 جنيه للشراء، وللبيع 23250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46300 جنيه للشراء، وللبيع 46500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 115750 جنيه للشراء، وللبيع 116250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 231500 جنيه للشراء، وللبيع 232500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 463000 جنيه للشراء، وللبيع 465000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 694500 جنيه للشراء، وللبيع 697500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 926000 جنيه للشراء، وللبيع 930000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1157500 جنيه للشراء، وللبيع 1162500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.