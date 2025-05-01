تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5286 للشراء في تحديث 12:40 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 1 مايو الساعة 12:40 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 5314 جنيهًا للبيع و5286 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4871 جنيهًا للبيع و4845 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4871 جنيهًا للبيع و4850 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4650 جنيهًا للبيع و4625 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4650 جنيهًا للبيع و 4630 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3986 جنيهًا للبيع و3964 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3986 جنيهًا للبيع و3969 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 3100 جنيهًا للبيع و3083 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3100 جنيهًا للبيع و3087 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2657 جنيهًا للبيع و2643 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2657 جنيهًا للبيع و2646 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 165293 جنيهًا للبيع و164404 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 178 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 37200 جنيهًا للبيع و37000 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 1 مايو الساعة 12:40 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4625 جنيه للشراء، وللبيع 4650 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23125 جنيه للشراء، وللبيع 23250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46250 جنيه للشراء، وللبيع 46500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115625 جنيه للشراء، وللبيع 116250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 231250 جنيه للشراء، وللبيع 232500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 462500 جنيه للشراء، وللبيع 465000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 693750 جنيه للشراء، وللبيع 697500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 925000 جنيه للشراء، وللبيع 930000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1156250 جنيه للشراء، وللبيع 1162500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.