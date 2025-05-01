تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5280 للشراء في تحديث 01:05 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 1 مايو الساعة 1:05 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5303 جنيهًا للبيع و5280 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 22 ليسجل 4861 جنيهًا للبيع و4840 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4640 جنيهًا للبيع و4620 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4645 جنيهًا للبيع و4625 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3977 جنيهًا للبيع و3960 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3981 جنيهًا للبيع و 3964 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3093 جنيهًا للبيع و3080 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3097 جنيهًا للبيع و3083 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2651 جنيهًا للبيع و2640 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2654 جنيهًا للبيع و2643 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 164937 جنيهًا للبيع و164226 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 165115 جنيهًا للبيع و164404 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37120 جنيهًا للبيع و36960 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 3219.34 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 1 مايو الساعة 1:05 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4620 جنيه للشراء، وللبيع 4640 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23100 جنيه للشراء، وللبيع 23200 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46200 جنيه للشراء، وللبيع 46400 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 115500 جنيه للشراء، وللبيع 116000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 231000 جنيه للشراء، وللبيع 232000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 462000 جنيه للشراء، وللبيع 464000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 693000 جنيه للشراء، وللبيع 696000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 924000 جنيه للشراء، وللبيع 928000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1155000 جنيه للشراء، وللبيع 1160000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.